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捕手+強打 吉力吉撈、張肇元攻守雙全

2024/05/07 05:30

吉力吉撈．鞏冠、張肇元攻守成績

〔記者林宥辰／台北報導〕職棒場上，捕手位置講求守備，能貢獻火力、守備端又能引導投手的「攻擊型捕手」更是可貴。因陣型使然，味全龍兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠近期開始蹲捕、台鋼雄鷹則起用前獅隊捕手張肇元扛主戰，兩人攻守兩端都有出色表現，尤其貢獻打點皆為全隊最多，也是隊上唯一擠進打點前十傑。

味全吉力吉撈．鞏冠本季貢獻16分打點，4轟有2轟出現在蹲捕場次。（資料照）

吉力吉撈4轟 想當捕手砲

台鋼捕手張肇元，最近成為打線中「第5棒的解答」。 （資料照）

龍隊開季主戰捕手是蔣少宏，在他受傷期間，原本都擔任指定打擊的吉力吉撈開始分擔捕手工作。蹲捕的5場，吉力吉撈本季4轟有2轟出現在蹲捕場次，打擊率2成61比平均2成47略高。

吉力吉撈一直都有「捕手砲」的目標，本季貢獻16分打點，他坦言：「想破除捕手守優於攻的刻板印象，畢竟大聯盟也有很多攻守兼具的捕手，相信自己也能做到。」至於守備，他今年更強調和投手搭配時投手的想法，希望能做到最好的溝通。

張肇元13分打點 台鋼最多

台鋼開季由張肇元和吳明鴻共扛捕手，吳明鴻因頭部觸身球受傷後，張肇元成為陣中唯一有一軍經歷的捕手，最近還成為打線中「第5棒的解答」，排在魔鷹或王柏融後面的他，本季13分打點暫居全隊最多。

張肇元表示：「雖然去年在二軍扛過4棒，但一軍的強度完全不同，能力很好的隊友們在前，確實有點壓力，但仍希望能和隊友一起幫助球隊。」

同時兼顧蹲捕和打擊，張肇元透露，賽前準備工作雖多，但練球時教練會給他一些調整的空間，感覺很適應。

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