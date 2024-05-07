「第1和墊底」數字密碼 關鍵在洋投

龍頭獅4洋投合拿9勝，其中上月投手MVP勝騎士就拿4勝。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕賽季打完1個多月，墊底新軍台鋼雄鷹陷入苦戰，前23場中，洋投群4人合計僅拿1勝。相較之下，穩居上半季龍頭的統一獅明天就要挑戰本季第20勝，其中4洋投合繳9勝1敗戰績，獅鷹勝場已拉開多達13場，洋投戰力成為關鍵原因之一。

台鋼目前有小野寺賢人、笠原祥太郎和哈瑪星3位洋投曾先發出賽過，只有笠原祥太郎拿1勝，是6隊洋投勝場最低貢獻度。最悲情莫過於小野寺賢人，他先發出賽4場，近3場都優質先發，但不僅勝投沒開張，已吞3敗。隊友在小野寺投球的23.2局任內，合計僅5分進帳、援護率1.9，要拿勝投談何容易。

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台鋼團隊洋投防禦率3.99，帳面上是聯盟墊底，但表現沒有太離譜，守護神雷公出賽8場、投7局，僅一場挨林安可再見滿貫砲大失血，其他場次出賽都未失分。

龍頭獅不僅開季火力全開，洋投群表現也優異。先發擁有上月投手MVP勝騎士(4勝)、布雷克(2勝)和羅昂(2勝)，牛棚裴瑞茲1勝2救援5中繼，防禦率僅0.47，後防表現更搶眼，總計洋投群防禦率僅2.08是聯盟最佳，也是獅隊戰績遙遙領先的原因之一。獅隊之外，味全龍、樂天桃猿的洋投各拿7、6勝，分居第二、三名。

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