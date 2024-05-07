最晚開張首轟榜 張政禹只排第9

中職歷經最多打席擊出生涯首轟

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍張政禹前天對台鋼雄鷹擊出生涯首轟，花800打席終於首次開砲只排歷來第9名，前5名都超過1000打席才在全壘打欄位填上「1」，張正偉歷經2313打席、2069打數才敲首轟，打席、打數都破2000是史上唯一，可能是中職最難打破的紀錄之一。

花最多打席擊出首轟的現役球員，是兄弟的王威晨。（資料照）

張正偉史上最久

味全張政禹花了800打席，在前天敲出首轟。 （資料照）

打席、打數都破2000

中職第1位1000打席未開轟是呂文生於1993年9月26日締造，羅國璋於1996年7月14日成為第2人，兩人同於1997年6月擊出首轟，各花1257、1422打席一度分居前2名，林岳亮於2003年3月27日以1642打席超越，張正偉於2014年3月23日成為中職2000打席未開轟第1人，該年7月30日終於從許銘傑手中擊出首轟，該役也以4安打2打點獲選單場MVP。

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王威晨1079打席 現役最久

生涯最多打席不曾開轟的紀錄由徐整當保持，他於1997年5月14日成為1000打席未開轟史上第3人，打職棒10年累計1670打席，唯一掛零的成績是全壘打，連同楊睿智1405打席、許皓銘1034打席，是中職僅有3位逾1000打席以0轟結束生涯的球員。

張政禹花800打席擊出首轟在現役球員排第3名，僅次於王威晨1079打席、郭永維936打席，馬傑森413打席未開轟晉升現役球員最久，其次是曾傳昇305打席。

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