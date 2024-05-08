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全大運》飛過2公尺30破全國 葉柏廷激動恍神

2024/05/08 05:30

虎尾科大葉柏廷男子跳高躍過2公尺30，破了高懸9年的全國紀錄。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台中報導〕昨台灣體大田徑場所有人目光都聚焦在虎尾科大葉柏廷身上，他在田徑公開男生組跳高決賽飛過2公尺30，摘下生涯首面全大運金牌，更成為新科全國紀錄保持人。

雖然沒有豐富國際賽資歷，葉柏廷近年透過虎尾科大的運科團隊協助，他的訓練變得更有效率，在去年全國運動會就以2公尺21摘下金牌。

葉柏廷昨挾著不俗狀況，從2公尺05、2公尺09、2公尺13、2公尺17、2公尺20都一跳過關，接著則躍過2公尺23再創個人最佳，接著挑戰2公尺26又成功，打破傅兆玄去年締造的大會紀錄。

破9年高懸紀錄

摘全大運首金

里約奧運國手向俊賢在2015年高雄全運會締造的2公尺29全國紀錄，近年只有傅兆玄有嘗試挑戰，昨葉柏廷把高度升上2公尺30，雖然前兩次都失敗，但最後一次真的一躍而過，全場觀眾都為他喝采。

達成國中時訂的第1目標

葉柏廷接受採訪都有些恍神，彷彿自己還在跳高墊上，畢竟破全國紀錄是他國三拿下全中運金牌後，所訂下第1個目標，如今實踐後將尋求完成第2個目標「進軍奧運」。

葉柏廷昨挑戰2公尺33巴黎奧運參賽門檻，經過兩次失利後，第3次就決定放棄，他說：「至少現在已經看到這個高度，之後會做更多準備，希望6月台灣公開賽能再次挑戰奧運的參賽標準。」

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