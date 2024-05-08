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PLG》擋不住有傷豪哥 勇士晉級拉警報

2024/05/08 05:30

國王林書豪帶傷上陣，繳27分、5籃板、3助攻，率隊擊敗勇士。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王林書豪前役發生眉骨撕裂傷，他昨晚還是義無反顧上場作戰，繳出27分、5籃板及3助攻，率國王以101：95力退衛冕軍富邦勇士，拉出3連勝，無緣在主場守城的勇士想晉級季後賽難度越來越高。

林書豪自足底筋膜炎回歸後又不斷遇到傷勢困擾，先是扭傷左腳，以及上週交手新竹攻城獅和施顏宗相撞導致眉骨撕裂傷，但現在攸關球隊搶季後賽門票的關鍵時刻，他貼上黑色膠布就上場，全場14投9中包括5顆三分球，稱職扮演國王的定海神針。

和楊敬敏成「貼布雙胞胎」

林書豪因足底筋膜炎的關係，近期上場時間約15至22分鐘左右，昨還奮戰34分鐘，他透露，眉骨傷勢初估1週可以痊癒，上場盡量保護好自己，「此仗對我而言很重要，上場時間增加很多，我必須相信自己的身體，並努力維持狀況。」

林書豪還有隊友支援，楊敬敏16分、李愷諺16分、奧帝10分、曼尼高10分、路易士11分。楊敬敏末節4分51秒也濺血離場，他止血後貼上黑色膠布回到場邊，林書豪笑說，「我現在跟阿敏是雙胞胎。」

勇士5人得分雙位數，周桂羽13分、林志傑15分、強森19分、張宗憲13分、洪楷傑14分，但還是無緣3連勝，戰績17勝20敗，落後18勝18敗的新竹攻城獅變成1.5場勝差，接下來剩3場例行賽沒有再輸的本錢。

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