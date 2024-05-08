灰狼2連勝 金塊迷倒戈應援

灰狼愛德華茲（右）和湯斯（左）聯手砍54分，率隊痛擊金塊，西部準決賽取得2：0領先。（今日美國）

湯斯+愛德華茲 合砍54分

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便灰狼雙塔之一的戈貝爾昨因孩子出生缺陣，但明尼蘇達大軍攻守發揮依舊出色，最終在湯斯和愛德華茲合砍54分帶領下，以106：80痛宰金塊，在西部準決賽取得2：0領先。

灰狼昨團隊命中率50%，愛德華茲貢獻27分、7助攻，湯斯拿下27分、13籃板。灰狼除了進攻打出應有水準，同時祭出強悍防守，讓這季場均可得103.1分的金塊，整場比賽83投29中，只攻下80分。

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主場吞下2連敗，球迷還倒戈為灰狼加油，金塊主帥馬龍直言，這真的很尷尬、很赤裸，希望球員能認真看待自己沒把份內工作做好的問題。只是目前情勢對金塊而言非常嚴峻，NBA史上僅6支球隊在主場先吞2連敗後，逆轉晉級。

布朗森飆43分 尼克搶先1勝

東部方面，尼克一哥布朗森昨在東部準決賽首戰狂飆43分，率隊以121：117力退溜馬，系列賽取得1：0領先。

布朗森此仗飆出43分、6助攻，連續4戰飆破40分，為史上首位連4戰繳至少40分、5助攻的球員，也是繼1993年的喬丹後，再度有球員於季後賽連4戰破40分。

能得分又懂得為隊友製造機會，布朗森說：「我不會一上場就想著拿40分，我想打出侵略性，為我或隊友打出該有戰術。」尼克昨僅8名球員輪番上陣，先發包含哈特、布朗森、迪文森佐和阿努諾比都打超過40分鐘，其中哈特打滿全場，仍有24分、13籃板、8助攻演出。

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