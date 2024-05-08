晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

灰狼2連勝 金塊迷倒戈應援

2024/05/08 05:30

灰狼愛德華茲（右）和湯斯（左）聯手砍54分，率隊痛擊金塊，西部準決賽取得2：0領先。（今日美國）

湯斯+愛德華茲 合砍54分

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便灰狼雙塔之一的戈貝爾昨因孩子出生缺陣，但明尼蘇達大軍攻守發揮依舊出色，最終在湯斯和愛德華茲合砍54分帶領下，以106：80痛宰金塊，在西部準決賽取得2：0領先。

灰狼昨團隊命中率50%，愛德華茲貢獻27分、7助攻，湯斯拿下27分、13籃板。灰狼除了進攻打出應有水準，同時祭出強悍防守，讓這季場均可得103.1分的金塊，整場比賽83投29中，只攻下80分。

主場吞下2連敗，球迷還倒戈為灰狼加油，金塊主帥馬龍直言，這真的很尷尬、很赤裸，希望球員能認真看待自己沒把份內工作做好的問題。只是目前情勢對金塊而言非常嚴峻，NBA史上僅6支球隊在主場先吞2連敗後，逆轉晉級。

布朗森飆43分 尼克搶先1勝

東部方面，尼克一哥布朗森昨在東部準決賽首戰狂飆43分，率隊以121：117力退溜馬，系列賽取得1：0領先。

布朗森此仗飆出43分、6助攻，連續4戰飆破40分，為史上首位連4戰繳至少40分、5助攻的球員，也是繼1993年的喬丹後，再度有球員於季後賽連4戰破40分。

能得分又懂得為隊友製造機會，布朗森說：「我不會一上場就想著拿40分，我想打出侵略性，為我或隊友打出該有戰術。」尼克昨僅8名球員輪番上陣，先發包含哈特、布朗森、迪文森佐和阿努諾比都打超過40分鐘，其中哈特打滿全場，仍有24分、13籃板、8助攻演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。