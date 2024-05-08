自由日日shoot》體操協會搞烏龍 出國征戰成績被取消

台中東山高中國中部代表台灣參加2024亞洲韻律體操青少年錦標賽，校方表示報名符合協會選訓資格。（翻攝學校網頁）

〔記者蘇金鳳、林岳甫／綜合報導〕台中市東山高中國中部、僑孝國小等選手，日前飛往烏茲別克參加亞洲韻律體操青少年錦標賽，到場後發現2名選手年齡不符主辦單位規定，就算選手有下場比賽，成績不被承認，等於白忙一場，負責選拔的全國體操協會昨承認「選訓有疏失」。

亞洲韻律體操青少年賽

選手年齡不符白忙一場

有民眾向本報爆料表示，東山國中的選手人數不足，甄選時找了兩位僑孝國小六年級同學一起組隊，如今成績不被承認，應該要公開被檢討。東山高中校長翁文修表示，東山是代表隊，若資格不符，體操協會如何能通過？

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台中市教育局也表示，體操協會於3月9、10日辦理選拔賽，經選拔賽後台中市計有東山高中國中部6名學生及僑孝國小2名學生獲選代表隊，因此，她們皆符合體操協會所訂定參賽資格，並未有明知不符資格卻報名參加國際賽之情事。而且前後多次詢問帶隊的管理、大會裁判及體操協會，才得知亞洲賽參賽年齡更改。

體操協會表示，代表隊在4月29日抵達烏茲別克，直到隔日深夜收到新的出場順序，才得知陣中2名選手因年齡不符喪失比賽資格，體操協會隨隊人員有向大會溝通，讓選手保有比賽機會，只是成績無法計算。

協會坦承選訓有疏失

體操協會指出，今年4月30至5月5日舉行的亞洲青少年錦標賽競賽規則中，未明確標示參賽年齡限制，但按照過往參賽規定賽事都標示參賽年齡為13到15歲，選訓委員會卻未能在遴選前發現，實屬疏失。

事實上，體操協會去年會務推動受團隊運作不彰影響，前任團隊在體育署督導要求限期改善，並於今年2月全體總辭，所以本屆亞洲青少年錦標賽選訓屬原本人馬疏失，才鬧出選出不符參賽規定選手的大烏龍。

體操協會3月重新改選，高雄明正國小體育組長林建佳成為新任理事長，他過去也是體操選手，秘書長為許峰銘。

體操協會將深切檢討遴選過程的問題，未來任何代表隊參賽前，會跟主辦單位再三確認競賽規則，確保選手權益。至於這次2位年齡不符資格的選手，旅費部分將由體操協會自行籌措承擔，不會使用政府公帑。

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