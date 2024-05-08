晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》體操協會搞烏龍 出國征戰成績被取消

2024/05/08 05:30

台中東山高中國中部代表台灣參加2024亞洲韻律體操青少年錦標賽，校方表示報名符合協會選訓資格。（翻攝學校網頁）

〔記者蘇金鳳、林岳甫／綜合報導〕台中市東山高中國中部、僑孝國小等選手，日前飛往烏茲別克參加亞洲韻律體操青少年錦標賽，到場後發現2名選手年齡不符主辦單位規定，就算選手有下場比賽，成績不被承認，等於白忙一場，負責選拔的全國體操協會昨承認「選訓有疏失」。

亞洲韻律體操青少年賽

選手年齡不符白忙一場

有民眾向本報爆料表示，東山國中的選手人數不足，甄選時找了兩位僑孝國小六年級同學一起組隊，如今成績不被承認，應該要公開被檢討。東山高中校長翁文修表示，東山是代表隊，若資格不符，體操協會如何能通過？

台中市教育局也表示，體操協會於3月9、10日辦理選拔賽，經選拔賽後台中市計有東山高中國中部6名學生及僑孝國小2名學生獲選代表隊，因此，她們皆符合體操協會所訂定參賽資格，並未有明知不符資格卻報名參加國際賽之情事。而且前後多次詢問帶隊的管理、大會裁判及體操協會，才得知亞洲賽參賽年齡更改。

體操協會表示，代表隊在4月29日抵達烏茲別克，直到隔日深夜收到新的出場順序，才得知陣中2名選手因年齡不符喪失比賽資格，體操協會隨隊人員有向大會溝通，讓選手保有比賽機會，只是成績無法計算。

協會坦承選訓有疏失

體操協會指出，今年4月30至5月5日舉行的亞洲青少年錦標賽競賽規則中，未明確標示參賽年齡限制，但按照過往參賽規定賽事都標示參賽年齡為13到15歲，選訓委員會卻未能在遴選前發現，實屬疏失。

事實上，體操協會去年會務推動受團隊運作不彰影響，前任團隊在體育署督導要求限期改善，並於今年2月全體總辭，所以本屆亞洲青少年錦標賽選訓屬原本人馬疏失，才鬧出選出不符參賽規定選手的大烏龍。

體操協會3月重新改選，高雄明正國小體育組長林建佳成為新任理事長，他過去也是體操選手，秘書長為許峰銘。

體操協會將深切檢討遴選過程的問題，未來任何代表隊參賽前，會跟主辦單位再三確認競賽規則，確保選手權益。至於這次2位年齡不符資格的選手，旅費部分將由體操協會自行籌措承擔，不會使用政府公帑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。