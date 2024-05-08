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林昀儒/陳思羽 巴黎奧運門票到手

2024/05/08 05:30

林昀儒（左）、陳思羽取得巴黎奧運混雙16強資格。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的林昀儒/陳思羽，昨在WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽16強賽雖以1：3敗給法國組合A.勒布朗/袁嘉楠，但仍靠世界排名取得巴黎奧運混雙16強門票。

搶進16強混雙名單

林昀儒拚奧運第2牌

3年前東奧和鄭怡靜攜手奪下混雙銅牌的林昀儒，今年也將和陳思羽聯手挑戰生涯第2面奧運獎牌。

巴黎奧運混雙只有16個名額，每個國家只能派出1組，除了主辦國法國、各大洲冠軍6席、世界資格賽發出4個名額，剩下的5席則由5月7日發布的世界排名決定。

國際桌總昨公布混雙16強名單，其中世界排名前三的中國組合王楚欽/孫穎莎、林鐘勳/申裕斌（南韓）、張本智和/早田希娜（日本），將是林陳配奪牌路上主要勁敵。

男單世界排名第7的林昀儒，受到出發前罹患流感影響，身體狀況尚未恢復，男單、混雙都一戰出局，也是他職業生涯頭一遭。

男雙賽事，「師徒檔」莊智淵/高承睿在16強戰以1：3不敵世界排名第6的法國勒布朗兄弟檔；女雙世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄，也意外以0：3輸澳洲劉楊子和香港吳詠琳的跨國組合，無緣晉級8強。

台灣隊僅剩女單鄭怡靜，她在16強將對決世界排名第5的日本一姐早田希娜。

林昀儒#陳思羽#鄭怡靜〈/sp

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