悍將1分差大戶 台東馴鷹止敗

中職歷年在台東出賽場次

林哲瑄突破僵局

洪一中（台鋼提供）

賞台鋼3連敗

悍將昨成為10局大戰贏家。 （富邦提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕本季台東第1戰就讓台鋼雄鷹吞下苦澀的結果，在延長賽10局上被富邦悍將林哲瑄一棒「突破」，終場以0：1苦吞3連敗，賽後台鋼總教練洪一中直言要贏球真的很難，而悍將教頭陳金鋒則認為是很好的經驗。

中職本季在台東棒球村第一棒球場安排8場賽事，昨首戰吸引超過3千人進場。（台鋼提供）

中職本季在台東棒球村第一棒球場安排8場賽事，創下歷年新高，昨由台鋼打頭陣，今再派出江承諺迎戰悍將江國豪。昨是平日，加上18、19日有教育會考，前來觀戰的球迷仍有3044人，台東縣府教育處也誠摰歡迎職棒球隊多來東部集訓、比賽。

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林哲瑄10局上敲出致勝安。（富邦提供）

昨上演投手戰，台鋼先發洋投哈瑪星用99球投完7局無失分，但等不到隊友援護就退場，來台3場先發仍一勝難求；悍將先發洋投羅戈則以81球投6.2局無失分退場，已連3場繳出優質內容，鋒總也認為他的狀況愈來愈好，只是球數超過80顆後的壓制力就不如開局那麼好。

富藍戈9局下化解滿壘危機，本季首勝入袋。（富邦提供）

林哲瑄在10局上兩出局後敲出適時安打，將突破僵局制站上二壘的跑者送回，他表示在面對關鍵時刻就是「把好球帶顧好」，「心態都一樣，就算減少一個好球還有2顆球的機會，不要輕易放棄，還是可能有失投球，盡量去掌握。」

9局下滿壘無功

洪總直言惱火

台鋼9局下得分情勢大好，首棒打者曾子祐一上場獲保送，葉保弟雖遭三振，但王柏融、王博玄接連敲安形成滿壘，只是悍將終結者富藍戈K功連發接連將張肇元、藍寅倫三振，也化解危機；10局下1出局三壘有人後，曾峻岳也連飆兩K解決陳文杰和胡冠俞。

兩隊教頭賽後兩樣情，洪總直言看了會生氣，還說：「緊要關頭就三振，連碰到球都很困難」，悍將已打出連7場1分差比賽，取得4勝3敗，鋒總認為1分差的戰況對年輕選手是很好的經驗。

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