獅挑戰最速亮燈 今晚第一關就很硬

獅隊有機會改寫半季封王魔術數字最快亮燈紀錄。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕戰績大幅領先的統一獅，最快週五點亮上半季封王魔術數字M26，挑戰史上最速亮燈紀錄。

統一目前戰績19勝6敗，勝率高達0.760，對排名最後兩名的富邦悍將和台鋼雄鷹已經分別有魔術數字M29和M25，只剩中信兄弟、味全龍和樂天桃猿還有機會阻止統一正式點亮魔術數字。

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統一要在週五點亮M26，必須今天起洲際客場2連戰橫掃中信，週五再擊敗樂天，同一天中信也敗給富邦，加上味全週三對樂天和週五對台鋼的2場比賽至少1敗。

雖然這麼多的條件未必能在週五到齊，統一只要本週點亮魔術數字，就可以大幅改寫最快紀錄，即使下週才點燈，也有機會破紀錄，自從2009年每隊半季出賽增加到60場之後，最快點亮魔術數字紀錄是2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季統一的M11。今年台鋼加入，各隊半季對戰再減為12場，在出賽場數60場不變的情況下，對戰場數減少讓領先的球隊有機會更快亮燈。

統一開季戰績就獨走，唯獨對戰中信時佔不到上風，目前打成各2勝2敗，而且出戰中信時，統一的攻守表現都走樣，團隊打擊率從本季平均的0.315下滑到0.280，單場得分從6.44分減為5.50分，團隊防禦率則從2.83暴漲到4.50。

反觀中信即使對戰統一時打擊率只有0.241，4支全壘打也不如統一的6轟，但就是能得分，平均每場攻下6.00分不但比統一多，更高出本季單場平均的4.78分許多。

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