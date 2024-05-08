中信女子公開賽助偏鄉 配對賽募得2000萬

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得2000萬元台幣捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽5月9日將於桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，昨先舉行職業業餘配對賽，邀請中國信託銀行貴賓客戶和36位高爾夫女將們以球會友，揮桿做公益。本次配對賽共募得2000萬台幣善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會，執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿做公益。（中國信託銀行提供）

中信回饋社會

深耕5大公益主軸

本屆職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和台灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿，為需要幫助的孩子們盡一份心力。

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昨日配對賽後舉行晚宴，中國信託銀行總經理楊銘祥表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際亦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文5大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻。

旅美好手侯羽桑特別和妹妹侯羽薔一起返台參與中信公開賽，她表示，自己很謹慎地看待配對賽的每次揮桿，要為公益盡一份力。提到這次參賽目標，她希望能展現最佳狀態，打出好成績。

108人明起競桿

球迷免費觀戰還能抽獎

2024中國信託女子公開賽明起一連3天於東方球場開打，這次參賽選手匯集台、日、韓、中、泰、德多國好手，總計108人同場競桿。賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中價值台幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品。

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