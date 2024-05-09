晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全大運》7項全能破26年紀錄 陳彩娟5連霸

2024/05/09 05:30

陳彩娟在女子七項全能締造5連霸佳績。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕台灣師大碩一生陳彩娟昨在全大運公開女生組七項全能決賽，以5701分完成5連霸，並打破高懸26年的大會紀錄，下一步將瞄準全國紀錄。

台師大陳彩娟在女子七項全能競賽，以5701分破大會高懸26年紀錄。 （全大運提供）

訓練太苦 一度萌放棄念頭

陳彩娟高中才決定以七項全能為專項，但因為訓練太苦，一度萌生放棄念頭，最後仍咬住牙關扛下所有辛苦，如今也獲得回報，她一舉改寫馬君萍保持多年的大會紀錄5639分，也是台灣史上第2位突破5700分的全能女將。

史上第2位破5700分女將

陳彩娟在她最弱的項目800公尺以2分28秒61締造個人最佳，跳高1公尺79也創生涯最佳，賽後她笑得燦爛，直說，「去年杭州亞運結束後，我哭到亂七八糟，還好有繼續努力，終於跨過5700分這個門檻。」

今年1月到福州移地訓練，是陳彩娟再創生涯新猷的關鍵，她表示，中國訓練強度高，訓練量比之前大，有時甚至練到全身痠痛，現在一切辛苦都值得了。

前天虎尾科大葉柏廷以2公尺30締造男子跳高全國紀錄，讓陳彩娟深受感動，她也希望有一天也能被自己的表現感動，昨破大會紀錄也算是小感動，大感動要留在10月全國錦標賽，盼能打破馬君萍在1994年廣島亞運締造的全國紀錄5786分。

全大運落幕

北市大92金大贏家

全大運昨天落幕，台北市立大學最後1天收穫豐碩，以92金、72銀、55銅名列獎牌榜第1，成為最大贏家，地主台體大90金、57銀、60銅排名第2。北市大游泳好手莊沐倫單屆狂掃8金，鋒芒畢露，明年全大運將由台南長榮大學首次主辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。