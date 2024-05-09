全大運》7項全能破26年紀錄 陳彩娟5連霸

陳彩娟在女子七項全能締造5連霸佳績。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕台灣師大碩一生陳彩娟昨在全大運公開女生組七項全能決賽，以5701分完成5連霸，並打破高懸26年的大會紀錄，下一步將瞄準全國紀錄。

台師大陳彩娟在女子七項全能競賽，以5701分破大會高懸26年紀錄。 （全大運提供）

訓練太苦 一度萌放棄念頭

陳彩娟高中才決定以七項全能為專項，但因為訓練太苦，一度萌生放棄念頭，最後仍咬住牙關扛下所有辛苦，如今也獲得回報，她一舉改寫馬君萍保持多年的大會紀錄5639分，也是台灣史上第2位突破5700分的全能女將。

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史上第2位破5700分女將

陳彩娟在她最弱的項目800公尺以2分28秒61締造個人最佳，跳高1公尺79也創生涯最佳，賽後她笑得燦爛，直說，「去年杭州亞運結束後，我哭到亂七八糟，還好有繼續努力，終於跨過5700分這個門檻。」

今年1月到福州移地訓練，是陳彩娟再創生涯新猷的關鍵，她表示，中國訓練強度高，訓練量比之前大，有時甚至練到全身痠痛，現在一切辛苦都值得了。

前天虎尾科大葉柏廷以2公尺30締造男子跳高全國紀錄，讓陳彩娟深受感動，她也希望有一天也能被自己的表現感動，昨破大會紀錄也算是小感動，大感動要留在10月全國錦標賽，盼能打破馬君萍在1994年廣島亞運締造的全國紀錄5786分。

全大運落幕

北市大92金大贏家

全大運昨天落幕，台北市立大學最後1天收穫豐碩，以92金、72銀、55銅名列獎牌榜第1，成為最大贏家，地主台體大90金、57銀、60銅排名第2。北市大游泳好手莊沐倫單屆狂掃8金，鋒芒畢露，明年全大運將由台南長榮大學首次主辦。

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