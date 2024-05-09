全大運》「沒喚醒肌肉」林昱堂摘金小抱怨

林昱堂在田徑公開男生組跳遠決賽，以7公尺78摘金。 （全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕一大早就比賽，身為地主的台灣體大跳遠好手林昱堂大喊不習慣，昨他在公開男生組跳遠決賽5跳僅2次成功，仍以本季最佳的7公尺78摘金，也找到助跑的感覺，期待之後成績能再提升。

決賽5跳僅2次成功

7公尺78摘金

跳遠決賽昨上午9點15分舉行，又有36人參賽，跳遠場地人擠人，加上台中天氣炎熱，還有選手抽筋，賽事一直比到12點才結束。

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林昱堂表示，以往國內賽或國際賽幾乎都是下午比賽，印象中上次那麼早出賽至少2、3年前，肌肉真的很難喚醒，只能告訴自己或許奧運也會遇到類似狀況。

林昱堂去年亞錦賽以8公尺40摘金並打破全國紀錄，也拿到巴黎奧運參賽門票。他本季首戰是4月的鑽石聯賽蘇州站，該賽事眾星雲集，有不少奧運選手，林昱堂僅跳出7公尺63，主要是太久沒比賽，不太清楚自己身體狀態，也抓不到助跑的距離，他說：「怎麼我的賽季第1場就是鑽石聯賽！」

林昱堂今年因左腳阿基里斯腱撕裂，賽季較晚開始，全大運僅是本季第2場，昨他至少完成5次試跳，成績雖差強人意，但至少找回助跑的感覺，也會把踩板的精準度再提升，希望19日在黃金大獎賽東京站可再創本季最佳。

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