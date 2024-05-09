王楊嬌體育創紀錄獎 奧運佳績賞百萬

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」記者會，輕艇競速國手賴冠傑（右3）、輕艇激流好手吳少璿（右4）和拳擊好手甘家葳（左2）出席站台。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕公益信託王楊嬌信望愛基金和財團法人大眾教育基金會攜手成立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，只要在奧運或帕運刷新台灣選手在該項目的歷屆最佳名次或是打破全國紀錄，即可拿到100萬元獎金，鼓勵選手超越自我，爭取佳績。

創紀錄獎發起人簡民惠表示，東京奧運期間台灣隊取得亮眼成績，也有許多非強勢體育項目不斷突破台灣最佳紀錄，「不僅是奪牌值得慶祝，只要是創台灣紀錄的選手，我們就應該大聲地喝采。」

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資格方面，名次刷新台灣選手在奧運、帕運最佳排名，台灣首次在奧運或帕運取得資格並完賽，或是參與田徑、游泳、舉重、自由車場地賽打破全國紀錄，只要符合以上條件之一即可得獎。假如申請人參與的奧運項目未達前3名，帕運未達第1名，則可申請百萬獎金。

輕艇競速國手賴冠傑、輕艇激流好手吳少璿和拳擊好手甘家葳昨出席記者會分享備戰心得，都希望能在巴黎奧運繳出佳績。兩位輕艇國手最近將赴歐洲備戰，預計待到巴黎奧運，以提早適應當地的氣候、時差。去年在杭州亞運摘金的賴冠傑表示，近期將持續加強體能、配速，期待能闖進決賽，和世界上最強的其他7名選手一較高下。

吳少璿：激勵冷門項目選手

對於創紀錄獎，吳少璿認為，這對相對冷門運動的選手幫助很大，「可以讓更多人看見我們，選手也能更無後顧之憂地投入訓練。」這次和表姊張筑涵攜手征奧，他表示，平時彼此會交流訓練心得，相互打氣，希望這次到奧運除了為成績拚戰，也能享受比賽氛圍。

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