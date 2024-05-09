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獅收第20勝 勝騎士5連勝有飲情

2024/05/09 05:30

陳鏞基猛打3打點，打擊率高達0.456。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕勝騎士昨先發6局無失分，飆出生涯新高的12次三振，率統一獅8：0輕取中信兄弟，率先拿下本季第20勝，勝騎士也贏得開季5連勝、跨季12連勝。

林靖凱5局上滑向二壘時衝擊力太大，造成左膝挫傷，被擔架抬出場接受治療，教頭林岳平表示林靖凱已可正常走路，將再持續觀察。（記者廖耀東攝）

先發6局飆12K

獅隊洋投勝騎士單場飆出12K，勇奪開季5連勝。 （記者廖耀東攝）

暫居雙冠王

勝騎士力投平生涯最多的112球，被擊出3支安打、2次四壞球，只在第2局遭遇麻煩，1出局被攻佔二、三壘，他先讓高宇杰打出高飛球，再以三振結束中信攻勢，對戰中信連續11局無失分。

勝騎士局局都投出三振，兩次單局3K，中信先發9人只有詹子賢未吞K，單場12K打破去年6月3日對味全的11K紀錄，和阿坡里那1995年創下的隊史紀錄只差1次，本季45K超越原本以39K並列領先的古林睿煬和威能帝。

勝騎士已連續14局投出三振，他表示，並未刻意想三振對手，不過，最近解讀打者的能力較好，看到一些以前沒看到的東西，讓他更容易投出三振。

對於目前高居勝投、三振王，勝騎士表示沒去想個人獎，只想幫助球隊一路贏到總冠軍，只要保持這樣的企圖心，自然有好事發生。

勝騎士除了投球有效壓制對手，隊友也都像昨天一樣以打擊全力相挺，他笑說：「我每次先發，賽前都請全隊喝飲料，顯然有效果。」

陳鏞基猛打賞

邱智呈霸雙榜

統一邱智呈5打數3安打，連兩場演出猛打賞，打擊率0.367和40支安打持續領先全聯盟，不過，目前打擊王最大競爭者還在水面下，陳鏞基昨4打數3安打、3打點，打擊率高達0.456，打席78和規定只差3次，本週有機會再度空降打擊榜第1。

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