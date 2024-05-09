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劉貴元首安首盜 無愧徐總85號

2024/05/09 05:30

兄弟劉貴元（右）一軍首戰替補上場，首安、首盜一次到位。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟昨從二軍叫上外野手劉貴元、捕手林吳晉瑋和工具人林志綱，職棒生涯第4年的劉貴元穿著已故前味全龍總教練徐生明的85號球衣首度上一軍，生涯首打席就擊出安打並盜上二壘。

一軍初登場 替補搶眼

劉貴元第7局接替中外野守備，第8局率先上場打擊，奮力跑出內野安打，再盜二壘成功，生涯首安打、首盜出爐。

劉貴元今年首度參加一軍公辦熱身賽，出賽10場打擊率0.333。他表示，當時就覺得今年可能有機會上一軍，但可能還有不足地方，因此還是從二軍出發，當時平野總教練告訴他，不論打擊、守備、跑壘，要展現更強烈的企圖心，在二軍努力1個月後，上週日收到上一軍的通知很驚喜也很緊張。

劉貴元表示，和他同時期進職棒的球員，不少人都已上一軍了，自己算有點慢，尤其前兩年季後都被放在60人保留球員名單外，雖然事前球隊已說會再簽回來，還是覺得自己沒有達到球隊的要求，但也想起徐總說過的，穿上球衣就要永不放棄，難過幾天後就收拾心情重新努力，感謝自己沒有放棄。

劉貴元2020年獲得中信第9指名，是徐生明在家鄉美濃國小成立少棒隊的球員進入職棒第1人。他表示，徐總和師母都非常照顧他們，能穿著徐總的85號球衣上一軍，有美夢成真的感覺，相信徐總在天上也會為他開心。

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