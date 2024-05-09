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艾璞樂第1次擒猿 愛女初登紅舞台

2024/05/09 05:30

龍隊艾璞樂先發5.2局壓制猿隊火力，賽後與家人共享MVP舞台榮耀。（記者林正堃攝）

先發5.2局無失分

龍隊艾璞樂獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

龍勝率返5成

8局上猿隊林泓育（右）在2好球情況下，倒數剩餘8秒前未備妥打擊動作，遭主審記1好球宣告三振出局。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍洋投艾璞樂昨在主場首度迎戰樂天桃猿，5.2局僅被擊出2安打、無失分，和隊友合力幫助龍隊4：0完封，拿下3連勝。

艾璞樂首打席就對陳晨威投出保送，但未失分，投到6局被首位打者林子偉敲出二壘打，兩出局後銳歐接手力保不失。龍隊3局下張祐銘、劉基鴻適時安打攻下2分，8局下再添2分保險分。

去年效力富邦悍將時，艾璞樂還叫「艾普勒」，當時他站上MVP頒獎台，總帶著妻子和女兒，昨賽後艾璞樂站上新東家的MVP頒獎台，同樣有妻女作陪。

艾璞樂表示，妻女從春訓時期就來台陪伴他，「女兒幾週前提到，從藍隊轉到紅隊，我想她應該知道我轉隊了。無論我效力哪隊，她總是超級明星，也很感謝球迷對她的支持。」

今年再次來台，艾璞樂昨才首度和猿隊交手，也展現壓制力。他也覺得有趣，兩度來台竟然都沒遇過猿隊，「感謝隊友伍鐸、鋼龍的經驗分享，他們都是很有經驗的投手，幫助我把經驗運用在比賽上。」

龍隊總教練葉君璋說，艾璞樂的球路本身就具壓制力，球速也比去年快，節奏找到之後更有威力。龍隊勝率重返5成，葉總說，除了獅隊戰績領先，各隊實力其實都很接近，球隊近況不錯，希望能保持。

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