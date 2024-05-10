自由日日shoot》台北田徑場坑洞多 下月足賽貽笑國際？

台灣男足下月亞洲盃資格賽迎戰阿曼，比賽場地台北田徑場因近期使用頻率高，被爆草皮坑洞不少。（取自台北運動吧臉書）

近期使用頻率高

缺專用足球場現困境

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足6月6日將在2026年世界盃暨2027年亞洲盃資格賽迎戰阿曼，比賽將在台北田徑場進行。但近期該場地使用頻率高，有選手反映草皮有不少坑洞，疑似上個月全中運舉行田徑賽時留下，而6月2日辦完台灣國際田徑公開賽後，僅有3天的時間養護場地，屆時若球場狀況不佳，導致球員受傷，又將貽笑國際，也再次凸顯台灣缺乏專用足球場的困境。

6/6亞洲盃資格賽

僅3天空檔整地

台灣男足去年在台北田徑場對決馬來西亞，當時場地狀況不佳，草皮發黑泛黃，畫面透過轉播放送到國際，引發網友不滿，認為丟臉丟到國外。

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3月份台灣對吉爾吉斯之戰又因檔期沒談妥，導致比賽無法在台北田徑場進行，被迫移師沒有符合國家隊A級賽事標準照明設備的楠梓足球場進行，再度引發批評。

台灣和阿曼之戰雖然確定回歸台北田徑場，但近期該場地使用密集，包含上個月全中運田徑賽、企業甲級足球聯賽，及即將在6月1、2日登場的台灣田徑公開賽等。

北市體育局、足協︰

確保場地狀況良好

上週企甲聯賽就有球員反映，草地上出現許多坑洞，研判應該是辦理全中運田徑時鐵餅、鉛球、標槍、鏈球等投擲項目造成，由於足球選手常需要全力奔跑，若草皮有坑洞容易造成球員受傷，球員也期盼在對阿曼比賽前，能將草皮修復完成。

針對外界疑慮，台北市體育局表示，已在休賽或賽事間隔期間積極委由專業廠商養護草坪，在正式比賽前也會偕同足協視察整體場地，確保符合國際賽事標準。

足協方面則回應，自4月份已起投入器材、人力與耗材資源，和使用該場地的單位以及北市體育局合作，尋求專業單位協助，在賽事空檔進行草坪養護，確保場地狀況良好。

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