晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》台北田徑場坑洞多 下月足賽貽笑國際？

2024/05/10 05:30

台灣男足下月亞洲盃資格賽迎戰阿曼，比賽場地台北田徑場因近期使用頻率高，被爆草皮坑洞不少。（取自台北運動吧臉書）

近期使用頻率高

缺專用足球場現困境

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足6月6日將在2026年世界盃暨2027年亞洲盃資格賽迎戰阿曼，比賽將在台北田徑場進行。但近期該場地使用頻率高，有選手反映草皮有不少坑洞，疑似上個月全中運舉行田徑賽時留下，而6月2日辦完台灣國際田徑公開賽後，僅有3天的時間養護場地，屆時若球場狀況不佳，導致球員受傷，又將貽笑國際，也再次凸顯台灣缺乏專用足球場的困境。

6/6亞洲盃資格賽

僅3天空檔整地

台灣男足去年在台北田徑場對決馬來西亞，當時場地狀況不佳，草皮發黑泛黃，畫面透過轉播放送到國際，引發網友不滿，認為丟臉丟到國外。

3月份台灣對吉爾吉斯之戰又因檔期沒談妥，導致比賽無法在台北田徑場進行，被迫移師沒有符合國家隊A級賽事標準照明設備的楠梓足球場進行，再度引發批評。

台灣和阿曼之戰雖然確定回歸台北田徑場，但近期該場地使用密集，包含上個月全中運田徑賽、企業甲級足球聯賽，及即將在6月1、2日登場的台灣田徑公開賽等。

北市體育局、足協︰

確保場地狀況良好

上週企甲聯賽就有球員反映，草地上出現許多坑洞，研判應該是辦理全中運田徑時鐵餅、鉛球、標槍、鏈球等投擲項目造成，由於足球選手常需要全力奔跑，若草皮有坑洞容易造成球員受傷，球員也期盼在對阿曼比賽前，能將草皮修復完成。

針對外界疑慮，台北市體育局表示，已在休賽或賽事間隔期間積極委由專業廠商養護草坪，在正式比賽前也會偕同足協視察整體場地，確保符合國際賽事標準。

足協方面則回應，自4月份已起投入器材、人力與耗材資源，和使用該場地的單位以及北市體育局合作，尋求專業單位協助，在賽事空檔進行草坪養護，確保場地狀況良好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。