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NBA季後賽》布朗森救尼克 傷退再起大反攻

2024/05/10 05:30

布朗森（右）下半場率尼克反攻奪勝，季後賽次輪取得2：0領先。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕儘管一度受傷退場，布朗森未讓紐約球迷失望，昨第三節回歸後帶領尼克反攻，終場以130：121擺平溜馬，隊史自1999年以來首度在季後賽次輪取得2：0領先。

次輪2：0領先

1999年以來首次

連4場轟破40分的布朗森首節右腳突感不適，第二節退場治療，也讓尼克上半場落後10分；易籃後他再扮救世主，穩定軍心，全場29分有24分在下半場，對於場邊球迷齊喊「MVP」感性表示，「這裡對我來說真的很特別。」

6記三分彈 迪文森佐飆28分

布朗森大學戰友迪文森佐也有精彩演出，飆進6記三分彈砍下生涯季後賽新高28分，他說始終相信昔日同窗會回歸陣線，「他是名戰士，遇到任何事都能重新振作。」

「維拉諾瓦大學三劍客」另名成員哈特勞苦功高，連續兩戰都打滿48分鐘，季後賽已4度打滿全場，昨貢獻19分、15籃板，他說，教練總問他需不需要休息，「我都跟他說不用、我想上場。」

溜馬明星控衛哈里伯頓繳出全場最高34分、另有9次助攻，不過溜馬將帶著2連敗回到主場，不滿裁判尺度遭驅逐出場的主帥卡萊爾說，「小市場球隊應該也要獲得公平的哨音。」

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