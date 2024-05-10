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獅連勝左投象 今3條件成立就亮燈

2024/05/10 05:30

獅隊新秀張皓崴（左）8局上一軍首安出爐。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕戰績獨走的統一獅昨靠著林詔恩先發5局無失分，陳鏞基連兩天演出猛打賞，潘傑楷打下3分打點，終場10：2輕取排名第2的中信兄弟。

獅隊陳鏞基連兩場猛打賞，和規定打席只差兩次。 （記者廖耀東攝）

終結連6個半季對戰劣勢

獅隊林詔恩先發5局無失分，開季3連勝。 （記者廖耀東攝）

若統一今天再擊敗樂天桃猿，且中信和味全龍分別敗給富邦悍將和台鋼雄鷹，將點亮上半季封王魔術數字M26，刷新2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季統一的M11最快點亮魔術數字紀錄。

統一近年來對上中信勝少敗多，已連續6個半季對戰落居下風，這次2連戰終於完勝中信，攻下18分只失2分，本季對戰取得4勝2敗。

統一總教練林岳平表示，過去總是被中信左投壓制，拿不到分數對自己的投手也造成壓力，但今年突破中信的左投，不但能得分，還能大量得分，使得雙方的氣勢逆轉。

陳鏞基4次打擊都上壘，3安打包括2支二壘打，打下2分打點並跑回3分，獲選單場MVP，2連戰共擊出6安打、5打點。他表示，以前對上中信，打擊、守備都經常出錯就很難贏球，為了突破大家都很拚，也一直看比賽影片研究中信的投球策略。

陳鏞基猛打

林詔恩5局好投

陳鏞基連3場至少雙安，打擊率來到0.479，還差2次打席可進入排行榜。林岳平表示，陳鏞基在球隊的角色非常重要，如何讓他可打滿整季是教練團一直在思考的問題。

林詔恩被擊出4支安打，投出生涯新高的5次三振，並發揮優異的危機處理能力，第2局被攻佔一、三壘，第5局被攻佔二、三壘，都力保不失，贏得開季3連勝。

林岳平表示，原本打算讓林詔恩首度投第6局，可惜第5局2出局後被連打2支安打，多投了10幾球，因此沒有續投，他才20歲，以後一定可以突破。

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