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最努力3兄弟平野賞 劉貴元拔尖

2024/05/10 05:30

兄弟劉貴元（右）回休息室時，總教練平野惠一（右二）特別上前肯定。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟外野手劉貴元本週首度上一軍，生涯首打席就跑出內野安打和盜壘，昨天代打擊出三壘打，打下生涯第1分打點，並跑回第1分。中信總教練平野惠一指出，劉貴元是全隊努力排行榜第1名，希望成為年輕選手的榜樣，永不放棄爭取上一軍的機會。

兄弟劉貴元（中）9局下敲出生涯首支三壘安打，首打點也出爐。（記者廖耀東攝）

全隊選秀順位最低

生涯前兩戰驚奇

平野表示，劉貴元一直都非常努力，去年不但在二軍打出生涯新高打擊率0.272，還拿下盜壘王，當時就決定今年一定要給他上一軍的機會，而他也把握住了。

平野表示，劉貴元在2020年選秀會第9輪才被選上，是全隊指名順位最低的選手，當時誰會想到他可以上一軍，他還兩度被放在60人保留球員名單之外，但他從沒有放棄的念頭，只有更努力練習，如今果然上一軍，相信可以激勵其它年輕選手。

平野表示，劉貴元、林志綱和黃鈞麟一直是他心目中努力排行榜前3名，他一定會給努力的選手機會，機會是球隊給的，能否把握住就要看自己，希望年輕選手能以劉貴元為榜樣不斷努力，機會來臨時就能把握住。

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