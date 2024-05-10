台鋼得點圈失魂 「缺兵少將洪總難為」

球評認為味全龍透過選秀獲得大批年輕好手，是重返中職3年即封王的關鍵原因之一。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹連兩戰遭對手完封，連22局未得分，聯盟紀錄為2006年兄弟象連38局未得分，今天回到澄清湖主場與味全龍展開3連戰，施子謙登板先發力拚轉隊2連勝，必須寄望低迷的打線及時甦醒。

藍寅倫得點圈14打數2安打，長打率0.237。（資料照）

連22局未得分

台鋼本季打擊數據

24場場均僅2.6分

中職單季單隊最慘打擊數據

台鋼本季團隊打擊率2成41，與中信、富邦、樂天差不多，但得分效益卻差很多，關鍵在於得點圈打擊率僅1成89，其中陳文杰14打數0安打、杜家明10支1、藍寅倫14支2、洋砲魔鷹25支4，導致場均只得2.6分，加上長打率3成05和被完封6場，都在全聯盟敬陪末座，戰績6勝18敗暫居墊底。

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陳文杰得點圈14打數0安打，長打率0.077。（資料照）

2003年第一金剛締造多項聯盟最差紀錄，包括得點圈打擊率2成25、場均得2.9分、長打率3成08、被完封18場，台鋼得極力避免改寫上述不名譽紀錄。

選秀先天不足

中生代戰力失常

「坦白講，台鋼戰力本來就比較弱。」球評黃忠義說，味全龍重返中職精挑細選，把一大批年輕好手都挑光了，台鋼能選的球員不多，各方面條件都不如各隊，第一年打一軍賽本來就很拚，一開始要靠有經驗的球員撐起來，但陳文杰和藍寅倫打不好，整條打線就垮了。

至於如何提升薄弱的攻擊火力，黃忠義指出，台鋼在球季中能做的不多，選秀挑即戰力或考慮用雙洋砲，否則就是跟其他球隊交易甚至直接買球員，總教練洪一中帶兵功力有目共睹，但球隊體質差，連上壘都難，「缺兵少將，你要洪總怎麼變魔術 ？」他認為台鋼將年度勝率訂在4成是較合理的目標。

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