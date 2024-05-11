胡瓏貿認證卡森斯 生涯遇過最難守

胡瓏貿（T1提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神一哥胡瓏貿昨投進4顆三分球，進帳全隊次高的22分，在場上和「表弟」卡森斯對位，也展現防守實力，無奈最後一球三分線外出手落空，未能幫助球隊延長戰線。

最後一擊落空 胡瓏貿抱憾

胡瓏貿球風強悍，這季卡森斯加入雲豹後，兩人在場上對位火花十足，提到被卡森斯投進致勝一擊，他說：「最後一球已接近犯規程度，但他還能投進，這就是我們跟NBA之間的差距。」

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胡瓏貿強調，他對卡森斯充滿敬意，也是生涯中遇過最難守的對手，「每次對位我已盡自己全身力氣，但還是差了對方一截。」

賽後兩人在媒體室外交流，卡森斯認為胡瓏貿和自己個性相似，同樣強悍、不服輸，他笑說，胡瓏貿賽後告訴他，下季會把自己準備好，再回來挑戰。

此外，33歲的洋將庫薩斯是海神元年冠軍班底，這季場均貢獻21.9分、9.9籃板、1.7阻攻，也是聯盟首位「百次火鍋先生」，榮膺年度防守球員。

年度防守球員

庫薩斯因傷缺陣

昨海神關鍵戰役，庫薩斯因背傷無法出賽，對球隊戰力造成影響，海神總教練喬伊斯認為，即使沒有庫薩斯，但他依舊對球員有信心，無論瓊斯、艾倫或胡瓏貿都能挺身而出，也為子弟兵的表現感到驕傲。

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