東西惡客 騎士、獨行俠扳平戰局

米契爾 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕米契爾、東契奇昨各自在東、西部季後賽次輪G2發威，率領騎士、獨行俠扮演「惡客」，扳倒全聯盟戰績龍頭塞爾提克及西霸天雷霆，系列賽都形成1勝1負。

東契奇（今日美國）

第3節大爆發

米契爾宰綠衫軍

今年季後賽還沒在客場贏球的騎士，頂著首役慘輸25分的壓力，後衛米契爾易籃後手感發燙，全場最高29分中有16分在關鍵第3節送進，不但擴大領先，更擊垮地主士氣，終以118：94痛宰綠衫軍。上半場只得6分的米契爾，堅持奮戰到底，對自己和隊友始終保持信心，他說，「我只能找出方法向他們施壓，然後下半場開始進球。」

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塞爾提克第4節失血逾20分，球迷不但提前離場，還傳出不滿噓聲，J.布朗坦承全隊攻守失序，亟待檢討改進，「這是場糟糕的比賽。很明顯，今晚我們投籃欠佳，但連防守和籃板球都出問題，讓人無法接受。」

東契奇繳29分

記者會「謎之聲」

此外，東契奇強忍著膝傷，繳出29分、10籃板、7助攻，加上前鋒華盛頓三分彈11投7中，貢獻29分、11籃板，力助獨行俠119：110斬斷雷霆季後賽5連勝。

賽後記者會意外傳出「謎之呻吟聲」，讓東契奇臉紅傻眼，也令現場媒體全笑翻，他只能幽默化解尷尬：「希望不是現場直播！」並正色回應：「這是我打過最艱難的比賽之一，得在場上全力拚鬥，想辦法幫球隊獲勝。」

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