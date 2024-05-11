朱育賢巔峰覺醒 猿主場4連勝

5局下猿隊陳晨威（右）敲出三壘安打，還跑回球隊第3分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨無懼戰績獨走的統一獅，朱育賢開轟繳出單場4安，率隊以5：3阻止獅隊點亮上半季封王魔術數字，也連2週斬斷獅隊連勝。樂天自上月底回桃園後，打出主場4連勝，最快今晚重返5成勝率。

猿隊朱育賢單場敲出4安，包括本季個人第4轟。 （記者陳志曲攝）

單場4支4 包括第4轟

獅隊本土王牌古林睿煬前來踢館，樂天四棒朱育賢扮演關鍵打者，第1局2出局用安打串聯追平分攻勢，進帳生涯第900安，3局又敲安，這2打席都打斷棒子；5局再砲轟古林，敲出本季第4轟，單場4支4寫下生涯第14次單場至少4安打。

請繼續往下閱讀...

朱育賢直言，賽前教練就設定攻擊策略，耐心纏鬥掌握失投球，形成好的結果，「古林是中職數一數二的投手，能從他手中敲安很開心。」

朱育賢賽前打擊率僅2成64，球隊情蒐找了過往巔峰時期的影片供他參考，回桃園也有完整的治療和防護，促成打擊反彈，他坦言，過程中獲得滿大的幫助，畢竟之前有點掙扎，狀況沒有很好。

2出局後起攻 猿逆轉關鍵

樂天先發霸威斯重返一軍先發，表現仍不穩定，5.2局就被敲8支安打，開賽就被陳鏞基敲陽春砲。賽前樂天只要被先馳得點，戰績5勝12敗，昨逆轉關鍵就在2出局後的韌性，包括1、6局都是2出局後開啟攻勢，各跑回1分。

樂天總教練古久保健二直言，2出局後的攻勢，加上陳晨威和余德龍在5、6局擊出三壘安打後的得分都很巨大，過往先被得分敗多勝少是因為失分壓不下來，這場投手很努力守住。

樂天連續4場主場作戰都獲勝，將流浪主場時期的3勝4敗翻轉為7勝4敗，逐步回到正軌，場邊觀眾人數也漸入佳境，昨6853人進場寫下本季最多紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法