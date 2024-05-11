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美職3隊球探見證 古林K出新高度

2024/05/11 05:30

獅先發投手古林睿煬（左）遇亂流，總教練林岳平親自上丘叮嚀。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅古林睿煬昨本季首度先發對上樂天桃猿，雖被敲9安、失掉5分責失追平生涯單場最多，但三振功力不減，開季前6戰累計飆出44K，超越2004年誠泰林英傑和1993年味全黃平洋，締造前6戰最多K的本土紀錄。

中職本土投手開季前6戰三振榜

小熊、費城人和遊騎兵等3名美職球探昨到桃園觀戰，但古林6個半局僅1次3上3下，5局被朱育賢扛出陽春砲、本季首度挨轟，明顯狀況不佳，但最終仍以97球撐完6局，同樣是本季最多。

開季前6戰44K 超車林英傑

現場見證20年前的紀錄被古林打破，樂天牛棚教練林英傑認為，古林近幾年進步滿多，球速比以往快很多，變化球的調整也更好，出手點跟直球有共軌效果，「他不是那種會閃打者的投手，很積極進攻好球帶。」

只是林英傑認為，若古林要旅外，特別是日本，控球必須更精準，才有立足之地，畢竟日職不像中職只要積極進攻好球帶，若沒控球會很辛苦。昨古林遭朱育賢砲轟，就是1顆偏高變化球。

古林近2場被敲安打數偏高，遇上季中第1個低潮，但林英傑認為，像古林這種出手就是150公里，且能持續至6局的投手，真的非常少見。

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