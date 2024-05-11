兄弟勝投王 援護率9.3分有「基」可循

兄弟先發投手徐基麟以4勝暫居本土勝投王。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟昨全場敲出11支安打，力挺先發5局失2分的徐基麟奪本季第4勝、暫居聯盟本土勝投王，最終兄弟就以6：3擊敗富邦悍將取得對戰3連勝。

許基宏單場3安猛打賞，獲選MVP。（記者塗建榮攝）

徐基麟第4勝 本土排頭

兄弟在第3、5局各打下3分，讓徐基麟吞下定心丸，本季他先發得分援護率高達9.3分，全聯盟僅次於統一獅洋投勝騎士的9.5分，堪稱全聯盟最幸福的先發土投，勝騎士以5勝居榜首。

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「我有發現耶！ 」徐基麟笑說，他知道每次先發隊友都很會打，可能是每當先發前他都會去廟裡拜拜，有拜有保佑，至於暫居最多勝土投則沒想太多，重點是先發至少要吃5、6局，減輕牛棚負擔。

徐基麟全場投出3次觸身球，只差1次就追平聯盟紀錄，他解釋，這場投球策略就是勇於攻擊內角，只是對悍將打者比較不好意思，不是故意要丟他們的。

許基宏回溫 猛打賞MVP

許基宏在3局上敲出2分打點二壘安打，中止連10打數0安打乾旱期，並繳出3安猛打賞，獲選單場MVP，他也有感而發地說：「打球就像人生，跌倒不可怕，可怕的是跌倒不敢再爬起來。」每當本季徐基麟先發，許基宏都特別會打，打擊率高達4成71，打下7分打點，他笑說，「可能兩人名字都有『基』吧！」

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