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龍4連勝 慢熱狀元郎5月爆發

2024/05/11 05:30

劉基鴻（中）擺脫開季低潮，繳出本季首次猛打賞表現。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕味全龍連續2週與台鋼雄鷹打3連戰，本週場地從天母換到澄清湖，開季打得很掙扎的劉基鴻進入5月終於爆發，昨以連續6場擊出安打外加本季第1次猛打賞，助隊以5：3擊敗台鋼。味全拿下本季最長的4連勝，本季與台鋼交手6場進帳5勝。

劉基鴻連6場敲安

劉基鴻在4月結束打擊率0.216遠低於去年同期0.316，進入5月棒子明顯升溫，昨2局上首打席就擊出安打，連續6場敲安是他本季最長，4局上的二壘安打助隊先馳得點，8局上加碼演出猛打賞，串聯打線灌進致勝3分，5月出賽6場累計21打數10安打，本季打擊率來到0.274可望再向上提升。

劉基鴻指出，4月的打擊其實與5月差不多，差在一些小細節、跟球節奏跑掉，被教練叮嚀後努力找回去年的感覺，這場的跟球就做得很好，差不多就出棒攻擊，對於強項（全壘打）依舊掛零也自我調侃說：「我知道啊，就盜壘嘛！開玩笑啦，慢慢來吧，至少球愈飛愈遠，讓它自然出現。」

總教練葉君璋表示，劉基鴻去年打出一定水準，即便狀況沒有調整好，終究會回到該有的成績，至於吳俊杰只投3.1局就被換掉，主要考量他今年首次在一軍登板，用65球已是本季單場最多，決定採用投手車輪戰，牛棚5位投手的表現都不錯。

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