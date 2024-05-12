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PLG》勇士難敵「夢」靨 瀕危送「王」晉級

2024/05/12 05:30

林俊吉（左）上半場飆19分，助夢想家擊退勇士。（夢想家提供）

夢想家、領航猿

今龍頭爭奪戰

〔記者盧養宣／台中報導〕勇士昨踢館夢想家主場，即使洋將強森轟30分，仍以81：85敗下陣來，直接奉送排名第3的國王晉級季後賽，衛冕軍則瀕臨淘汰。

夢想家MVP熱門人選林俊吉昨上半場就貢獻19分，易籃後勇士調整防守策略收到效果，讓夢想家第三節一度陷入將近7分鐘的得分荒，末節更一度超前比分，只是缺乏關鍵一擊，反撲功虧一簣。

勇士苦吞2連敗後本季勝率確定不及5成，與第4名的攻城獅勝差達1.5場，總教練許晉哲坦言，球隊不像過去總有辛特力、林志傑或者張宗憲可以在比賽尾聲跳出來接管戰局，是此季打得如此辛苦的原因。

暫居第2的夢想家贏球後與領航猿沒有勝差，兩隊今將進行龍頭爭奪戰，總教練皮爾曼對於這場考驗指出，相信子弟兵會在主場發揮韌性、贏下比賽。

國王35助攻 平隊史紀錄

國王昨開打前就收到季後賽門票，順利以113：101締造近期4連勝，本季對鋼鐵人豪取7勝0敗。此役國王合計35助攻追平隊史紀錄，奧帝進帳25分也是個人單場最佳，林書豪回歸先發貢獻14分、9籃板，賽後不忘感謝從香港來看他的球迷。

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