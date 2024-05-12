金塊、溜馬開胡 逃過0:3絕境

溜馬哈里伯頓飆35分，為生涯季後賽新高。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA史上從未有隊伍能在0勝3負劣勢下逆轉晉級，金塊與溜馬昨都避免陷入絕境，系列賽吞下2連敗後，各自開胡。

約基奇昨率金塊突圍，扳回一勝。（今日美國）

約基奇準大三元

不再讓灰狼少主愛德華茲搶盡鋒頭，金塊中鋒約基奇證明近4季3座聯盟MVP絕非浪得虛名，昨繳出24分、14籃板、9助攻準大三元，率領衛冕軍在西部次輪第3戰以117：90輕取灰狼。愛德華茲手感冷卻只進帳19分，湯斯外線5投4中攻下14分。

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繳出並列全隊最高24分的J.穆雷，昨遭明尼蘇達球迷狂噓，但他認為噓聲反而帶來刺激，「必須以更好的表現回應，因此在場上會更專注。」

溜馬帶著2連敗離開紐約，靠著奇兵內姆哈德倒數17.1秒展現強心臟飆進超前三分彈，在驚濤駭浪中以111：106險勝尼克，系列賽追成1：2落後，目前季後賽在主場4勝0敗。曾連4戰飆破40分的尼克一哥布朗森未能再扮演救世主，昨斬獲26分、6助攻。

哈里伯頓砍35分

「新控球之神」哈里伯頓砍下生涯季後賽新高35分，另有7助攻、2抄截，賽後他讚嘆內姆哈德的致勝彈，「真的是相當重要的一擊，他總會在我們需要時站出來。」

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