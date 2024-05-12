台鋼雙「洋」開泰 久違順風球止敗

台鋼小野寺賢人先發7局無失分，中職首勝開張。（台鋼提供）

小野寺來台首勝

台鋼總教練洪一中執教千勝M2。（台鋼提供）

魔鷹先馳得點

台鋼魔鷹3局下敲出2分打點安打，助球隊先馳得點。 （台鋼提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕魔鷹暌違18天再出現打點、小野寺賢人投出7局無失分代表作，攜手率台鋼雄鷹以5：1擊敗味全龍中止4連敗，總教練洪一中在收下執教生涯第998勝後也展露笑顏說：「不容易啊！稍微喘一口氣。」

台鋼3局下1出局攻佔滿壘，熄火3場的魔鷹纏鬥6球敲安搶下2 ：0，也是他繼4月23日再有打點進帳，7局下2出局後曾子祐擊出三壘安打擴大領先，8局下靠葉保弟、紀慶然連續安打各加買1分保險。

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洪總指出，強打者一定要打出來，球隊獲勝機率才會高，台鋼能替代的人選不多，中心打者若打不好，小鷹的壓力就比較大，反之若打得好、有打點，可以帶動球隊氛圍，小鷹的負擔就少，在場上比較輕鬆，「這場就是這樣，子祐、保弟、慶然在比賽後面，都打下很重要的分數。」

洪總第998勝

向雄鷹強打者喊話

「很開心！只要球隊贏了，就是100分。」小野寺用92球投7局僅被敲1安，連續4場交出優質先發，來台首勝終於到手，讓他有鬆口氣的感覺，他認為，雖在球隊連敗時先發，仍要把工作做到最好。洪總表示，小野寺這場投得很順也很輕鬆，雖然只有4次三振，出局數卻能1個1個拿，對方也很難掌握到好的擊球點。

雷公首次單場後援2局，唯一失分是被吉力吉撈．鞏冠轟陽春彈。洪總表示，最近贏球機率比較低，雷公曾經整週都沒上場，賽前有溝通並取得同意，若有贏球機會就投2局，「很久沒有從頭到尾順利打完1場，大家努力，繼續加油，還是有失誤，守備要再加強。」

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