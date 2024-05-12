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獅破解陳柏豪完美的0 逼進10局收勝

2024/05/12 05:30

10局上獅隊何恆佑（右）敲出超前分安打，回休息區與隊友擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅昨在延長賽突破僵局制10局上狂攻5分，終場以9：4擊敗樂天桃猿，也讓猿隊則吞下回到「真主場」後首敗。

9局上獅隊邱智呈敲出安打追平比分。（記者陳志曲攝）

獅隊上半季戰績22勝7敗持續獨走，領先第2的中信兄弟7場勝差，今天若台鋼雄鷹擊敗味全龍、富邦悍將勝中信兄弟，獅隊就可點亮封王魔術數字M24。

桃猿林泓育8局下敲出2分砲，一度幫助球隊逆轉，這也是他生涯第200轟，生涯全壘打數僅次於林智勝、張泰山和林益全。不過，9局下猿隊守護神陳柏豪本季首度失手，被邱智呈敲安追平。10局上，獅隊打滿一輪灌進5分，為比賽勝負定調。

敲出追平安打、延長賽高飛犧牲打也貢獻打點的邱智呈奪下單場MVP。他說，陳柏豪速球有威力、變化球有引誘性，對左打來說不好對付，延長賽球隊先攻，盡可能要把基本的做到。

克服延長賽先攻劣勢

獅隊布雷克6局失2分優質先發無關勝敗，4局下完成半局後出現插曲，和猿隊一壘指導教練陳彥夆言語交換，幸未釀成衝突。

獅隊總教練林岳平解釋，布雷克懷疑打者嚴宏鈞偷暗號，但嚴宏鈞原本就有斜視，容易讓投手誤解，解釋後就沒有問題。

獅隊前次延長賽未勝，餅總說，這兩次球隊都是先攻，這次前面作戰失敗後，何恆佑補上安打，「球賽就是這樣，前面失誤的後面彌補上。」

獅隊主戰游擊手林靖凱受傷後由許哲晏遞補，攻守都交出不錯表現。但昨役許哲晏10局上挨觸身球，下個半局守備時退場。餅總說，許哲晏目前看來無大礙，但仍需觀察。

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