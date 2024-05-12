陳仕朋拿象祭旗 MVP舞台驚喜「亮」點

悍將陳仕朋中斷跨季對戰兄弟3連敗。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將左投陳仕朋昨克服「恐象症」，以先發7局6K無失分率隊3：0擊敗中信兄弟，在本季新莊最多觀眾的MVP舞台上驚喜迎接愛子「亮仔」，母親節前夕為妻兒獻上本季最優質勝投。

悍將陳仕朋拿下對兄弟久違的勝投，賽後抱著兒子登上MVP舞台。（記者劉信德攝）

7局好投 終止對戰3連敗

兄弟與悍將之戰吸引9275人進場，創新莊球場本季新高。（記者劉信德攝）

陳仕朋前次對中信奪勝投，竟要追溯至2022年9月10日，昨僅被擊出4支一壘安打，只有2局投出2次四壞被攻佔得點圈，比下賽前暫居防禦率王的最強左投艾士特，中斷跨季對戰中信3連敗。

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陳仕朋指出，比賽前段有不必要的保送，4局才漸入佳境，「我知道對中信都沒有投得很順手，每次對到都會失掉不少分數。」

去年陳仕朋曾演出2次完投完封勝，昨投完7局球數99顆，原有機會拚完封，他說因為投球進入狀況，自己也想續投，但教練可能認為他沒力了，就交給牛棚。

陳仕朋並不知道妻兒在現場觀戰，直到登上MVP舞台才看見他們現身，「嚇一跳，沒想到會來，看到他們有想哭的感覺，很感動。」他笑說，過去兒子到現場看球，投的內容都不太好，這場老婆沒事先告知就拿勝投，「巧合吧！」

富邦本季26場已有6次團隊完封，高居全聯盟最多，且跟前年120場的團隊完封數一樣多，總教練陳金鋒直言，代表投手表現很好，先發和後援都能完成各自工作。

富邦面子裡子雙贏，主題日「浪漫事務所」將陳仕朋、江少慶和戴培峰等球星打造紳士風，吸引本季最多的9275人進場，超越主場開幕戰的9076人。

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