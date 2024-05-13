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PLG》密克斯「勾」破夢想 領航猿獨居龍頭

2024/05/13 05:30

領航猿密克斯延長賽倒數9秒的勾射成功險勝夢想家，率隊獨居龍頭。（PLG提供）

猿領先夢想家1場勝差

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園璞園領航猿昨踢館福爾摩沙夢想家進行龍頭之爭，領航猿靠著洋將密克斯貢獻30分、以及延長賽倒數9秒的勾射成功，終場以90：88險勝，24勝13敗獨居聯盟王位、領先夢想家1場勝差。

19次戰平 46次互換領先

這場天王山之戰兩隊都祭出高強度防守，頻在籃下上演肉搏戰，拉鋸程度堪比季後賽，雙方皆未曾把優勢拉開至雙位數，共46次互換領先、19次戰成平手，最後領航猿在盧峻翔妙傳、密克斯關鍵一擊搭配下，終止本季在台中的3連敗。

 密克斯豪取全場最高30分、年度最佳外援熱門人選沃許本貢獻18分、14籃板，伯朗外線9投4中收下15分。本土一哥盧峻翔此役只有11分進帳，他稱這是本季打得最辛苦的一場比賽，受到的防守強度堪比國際賽，他說，「謝謝夢想家對我的尊敬，讓我有成長的機會。」

 領航猿總教練卡米諾斯則以「搏鬥」形容這場拉鋸戰，表示這場勝利展現出球隊有多麼渴望登上龍頭，至於在季初不被看好之下，現在有機會以例行賽第一名收尾，卡總指出，不會太在意外界的看法，最重要的還是勤奮練球、專注在場上。

夢想家最後主場2連戰無緣以連勝畫下句點，賽前獲頒4月最有價值球員的林俊吉此役拿下全隊最高20分，另有6籃板、7助攻，吉爾貝克貢獻19分、13籃板，麥卡洛只有12分進帳、出現10次失誤。

 林俊吉認為此役對爭冠之路是很好的警惕，因為季後賽每個環節都相當重要，關鍵可能就在哪支隊伍在細節上可以執行得更加出色，「季後賽能有這樣的強度，我覺得滿好的。」

夢想家是目前已賽最多的隊伍，例行賽只剩一戰，將在週六踢館新竹御頂攻城獅。

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