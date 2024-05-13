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PLG》年度MVP之爭 盧峻翔輸面子贏裡子

2024/05/13 05:30

盧峻翔（PLG提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕領航猿與夢想家昨天這場龍頭之爭，另一看點是兩位本土新生代好手盧峻翔與林俊吉之間的較量，「阿吉」繳出20分全能表現，遭嚴防的盧峻翔雖然發揮有失平常水準，不過延長賽傳出關鍵助攻，順利助領航猿登上王座，雖輸了面子但贏下裡子。

林俊吉（PLG提供）

林俊吉繳20分全能表現

同為26歲的兩位後衛是PLG聯盟本季最有價值球員熱門人選，皆兩度獲選單月MVP，有「夢想家小跑車」之稱的林俊吉出賽39場全勤，場均15.6分，6.05助攻排在聯盟第3，外線命中率36.9%。盧峻翔出賽35場，場均16.7分，有3.26次助攻，2.03次抄截是本土球員之首，外線命中率30.8%。

兩人不僅本季成長有目共睹，也都要力拚幫助球隊完成「最後一哩路」、勇奪總冠軍，因此對於個人獎項的態度皆相對低調，林俊吉坦言，自己以平常心面對獎項。盧峻翔指出，球隊排名也會影響到MVP的投票，所以自己能做的，就是盡全力幫助球隊贏球。

卡總喻梅西VS.C羅對決

領航猿總教練卡米諾斯則認為，兩人之間的較量對台灣籃球是好事，因為這樣的競爭能夠刺激彼此成長，還形容就像足壇的「梅西VS.C羅」之間的對決。

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