PLG》國王6主將休兵 攻城獅賺到M1

國王林書豪（右）高掛免戰牌，在休息區為隊友林金榜（左）加油。（記者朱沛雄攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王昨在主場新莊體育館對新竹攻城獅，賽前3小時才宣布包括林書豪在內6名主將休兵，外界以為準備看國王遭大屠殺，但老將林金榜、洪志善帶隊打出精彩比賽，最終以101：105小輸攻城獅，至於贏得很難看的攻城獅，晉級季後賽魔術數字為「M1」。

攻城獅洋將艾夫伯（中）斬獲37分，率隊擊敗主力缺陣的國王。（記者朱沛雄攝）

艾夫伯37分 獅客場險勝

國王前天篤定獲季後賽門票，球團昨不管買票進場的球迷權益，以「考量近期5日3戰密集賽程，為保護球員及為季後賽備戰、調整。」讓林書豪、林書緯、楊敬敏、李愷諺及洋將奧帝、曼尼高等輪休，6人本季場均合計貢獻84.7分，3645位進場球迷只能看其他平時較少有發揮空間的球員。

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主力坐在場邊當啦啦隊，國王老將們以身作則，38歲林金榜攻下20分，年紀相同的洪志善繳出24分、11助攻，洋將米歇爾23分、14籃板，李威廷16分，蘇士軒10分、11籃板。

2場贏1場 就能晉季後賽

對手讓6位主力，攻城獅靠艾夫伯37分、克拉25分、霍立飛11分及曾柏喻18分，有驚無險在客場踢館成功，獅隊19勝19敗領先17勝21敗衛冕軍富邦勇士2場勝差。

勇士退無可退，17日對領航猿非贏不可，至於攻城獅在18、19日主場對夢想家、勇士只要贏其中1場，就能搭上季後賽末班車。

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