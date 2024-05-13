再見安送洪總999勝 王博玄夢幻劇

藍寅倫9下擊出安打追平比分，逼出延長賽。 （台鋼球團提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕眼看9局下台鋼雄鷹又要扼腕收敗，老將藍寅倫頂住壓力代打建功逼出延長賽，10局下由王博玄擊出生涯首支再見安打，台鋼以4：3氣走味全龍拿下隊史第2次2連勝，總教練洪一中最快明天（14日）在桃園用生涯執教勝場1000勝慶祝63歲生日。

王博玄（左2）10局下敲出生涯首支再見安打，助台鋼打敗味全，送給總教練洪一中第999勝。（台鋼球團提供）

生涯首支 幻想過很多次

台鋼打完5局雖以1：0領先，再打3局卻從1：1被追平到1：2落後，9局下2出局只差1個好球就結束比賽，藍寅倫代打敲安扳平比數，10局下王柏融敲安為台鋼再次追平，隨即盜上二壘攻佔得點圈，王博玄抓羅華韋第4球擊出再見二壘安打，台鋼上週4戰2勝，首次單週勝率達到5成。

請繼續往下閱讀...

王博玄4局下代跑遭頭部觸身球退場的杜家明並接替守一壘，即便正規9局2打數0安打，10局下第3次打擊卻讓全隊歡呼「連勝了！連勝了！」。他說，「這是我從小到大第1次打再見安打，這種畫面幻想過很多次，但從沒發生在我身上，覺得自己好像沒有英雄命，但它就發生了。」

洪總明天生日

有機會收千勝禮

明天是洪總生日，台鋼作客桃園連續2天對樂天桃猿，週五（17日）再回澄清湖與統一獅打3連戰，洪總指出，台鋼要贏1場球並不容易，能愈早完成1000勝當然愈好，在桃園或澄清湖一切順其自然，也沒有特別想要在哪1天，「樂天的打擊一向很強，台鋼會盡力而為，如果能在桃園達成，或許也是緣分，如果是在生日當天，也算是巧合。」

藍寅倫代打 追平安建功

藍寅倫前2場6打數0安打，還因為狀態不佳自請退場，昨沒被排入先發，他表示，看到比賽中的狀況，知道壘上有人可能要代打，9局下沒有特別設定球路，跟著來球自然就出棒，確定是安打當然很開心，多少有種壓力終於釋放的感覺，希望透過這支安打，把狀況慢慢拉回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法