鋒總投信任票 王正棠首度再見安

悍將王正棠演出猛打賞，延長賽第10局擊出生涯首支再見安打，助隊擊敗兄弟。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王正棠演出猛打賞、2分打點，包括延長賽第10局擊出生涯第1支再見安打，3:2力克中信兄弟，富邦贏得2連勝。

王正棠獲選MVP，賽後和女兒一起登上英雄舞台。（記者林正堃攝）

要當母親節禮 永遠不會忘

富邦和中信以2:2打進延長賽，10局上富邦起用本季定位在先發的江國豪後援，中信觸擊推進後，江國豪連續解決2名打者，力保不失分，下半局富邦首名打者李宗賢打出左外野安打，雖然二壘上的池恩齊沒有推進到三壘，富邦決定強攻，王正棠面對中信終結者吳俊偉的第1個好球就擊出安打終結比賽。

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富邦總教練陳金鋒表示，吳俊偉對王正棠的第1球是壞球，第2球應該會想搶好球，而王正棠最近狀況相當不錯，決定不下戰術，放手讓他自由揮擊。

王正棠表示，其實以前對吳俊偉打得並不好，第1球有想要觸擊推進，畢竟只要1分就贏球，下一棒又是范國宸，但是壞球之後想法改變，對打擊近況也有信心，決定放手一博，感覺吳俊偉是想要投給他觸擊，球有點像是用放的，給了他攻擊的機會。

王正棠表示，生涯第1支再見安打就在母親節，感覺很特別也永遠不會忘記，也要送給孩子的媽，當做母親節禮物。

單場13安 加班擊退兄弟

王正棠連續13場安打，連4場至少雙安，打擊率0.351僅次於統一獅邱智呈的0.370，昨天第3局安打攻下富邦第1分，還攻佔一、三壘只有1出局，但是後續打者擊出雙殺打，第5局攻下追平分後，又發生相同的狀況。陳金鋒表示，昨天打線狀況不錯，共擊出13支安打，可惜那2支雙殺打，否則可能不用打到延長賽，還好大家有堅持到最後，扛下5局無失分的牛棚也功不可沒。

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