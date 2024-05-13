嘟嘟罕見投手犯規 猿主場屠獅

桃猿洋投魔神樂先發8局失2分，拿下本季第3勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕面對全聯盟打擊最強悍的統一獅，樂天桃猿洋投魔神樂昨先發8局雖被敲出11支安打，不過都是短程的一壘安打，只失2分拿下本季第3勝和單場MVP，最終樂天就以5：2擊敗獅隊，本季在桃園主場戰績5勝1敗。

統一獅潘威倫（左）8下被一壘審楊崇煇抓投手犯規。 （記者陳志曲攝）

魔神樂被敲11安 照拿勝投

魔神樂只花107球就投完8局，他表示，很開心能用精簡球數完成投球任務，雖被敲出兩位數安打，好險沒造成重傷害，有些安打球也不是被打得很強勁，感謝隊友為他打下分數。

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獅隊郭俊麟先發4.2局被敲6安失3分，對樂天慘吞跨季9連敗，戰績0勝9敗、對戰防禦率5.75；42歲的「嘟嘟」潘威倫在6局下登板，總計投2局被敲4安失2分，賽後獅隊總教練林岳平預告，潘威倫投完這場將下二軍調整，全力備戰5月24日在台南主場對中信兄弟先發。

潘威倫賽後下二軍

備戰524先發

8局下潘威倫被一壘審楊崇煇抓投手犯規，生涯第6次實屬罕見，餅總指出，投球準備有「2次動作」，確實是投手犯規，潘威倫則說，「裁判有抓，自己還是要注意一下。」

場邊有蛇出沒

還有揮拳事件

昨獅猿戰場邊狀況連連，比賽中三壘界外區有蛇出沒，球場工作人員利用換局空檔全力捕蛇，最終順利捉住送出場外，剛結束一場虛驚，後來觀眾席有球迷倚靠欄杆，不聽球場工讀生勸阻竟然出拳攻擊，隨即被員警帶離球場，樂天球團指出，將無限期禁止該球迷進場。

這已是中職3天內第2度發生球迷毆打工作人員的球場暴力事件，上次是10日在新莊的金控大戰。

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