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洪總糾纏的「猿」份 鷹軍今拚1000勝禮

2024/05/14 05:30

前天甫奪第999勝的台鋼總教練洪一中，今適逢63歲生日，將率子弟兵踢館樂天桃猿，鷹軍齊心為教頭力拚千勝生日大禮。（台鋼雄鷹提供）

作客桃園 勝利戰袍上身

洪一中生涯執教各球場勝場

〔記者徐正揚／台北報導〕今天是台鋼雄鷹總教練洪一中的63歲生日，他將率隊到桃園球場向樂天桃猿踢館，除了要拚隊史首次3連勝，更希望一舉達成執教1000勝里程碑；洪總執教生涯在桃園累計331勝是他在各球場最多，全隊將繼續穿上帶有「延續連勝氣勝」意涵的城市主題球衣出賽，領隊劉東洋更說：「希望今天就讓洪總達成執教1000勝！」

洪總63歲生日

拚台鋼首度3連勝

洪一中擔任總教練今年邁入第18個球季，前15年執掌今日對手樂天桃猿的前身La new熊、Lamigo桃猿，不僅率隊拿下7座總冠軍，期間拿下884勝是中職教頭執掌單一球隊最多，生涯在桃園累計331勝也是他在各球場最多，且他執教第300、500、700和800勝都在桃園達成，若在桃園從樂天手上達成1000勝，既是巧合也是「命運的糾纏」。

台鋼上週末安排「台鋼雄鷹X高雄製造」主題日，全隊週六、日都穿2024高雄Takao城市主題球衣出賽，結果2戰皆捷還首次在延長賽贏球，全隊決定今天續穿這件主題球衣出賽。劉東洋指出，球團原本規劃不分主、客場或一、二軍，限定在週六、日穿城市主題球衣出賽，但因上週六、日都贏球，許多教練與球員都表態想繼續穿，「台鋼今天是客隊，穿城市主題球衣比賽，也有代表高雄出征的意涵。」

劉東洋表示，洪總雖與樂天有著深厚連結，今率領台鋼出賽畢竟是客隊，若在桃園達成執教千勝，球團只會進行簡單儀式，包括送上執教千勝紀念牌、由董事長王炯棻代表台鋼集團獻花，洪總也會帶領全隊前往外野向台鋼球迷致意並拍攝紀念照，17日回到主場澄清湖再舉行相關活動。

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