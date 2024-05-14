明星賽確定攻蛋 挑戰最高票房

中職6隊代表出席明星賽宣告記者會，邀請球迷大巨蛋見。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、歐素美／台北、台中連線報導〕中職本季明星賽訂7月20、21日舉行，昨賽事宣告記者會上，會長蔡其昌正式宣布今年明星賽前進大巨蛋，除了不受天氣影響，也將挑戰明星賽史上最高票房紀錄；今中午12點起開放網路投票，本屆明星賽因應年底12強賽，分組將採明星隊vs.12強台灣隊。

去年明星賽在洲際棒球場進行，2天預售票分別為1.7萬、1.3萬，原本有望破2013年桃園棒球場舉辦時的1萬8181人紀錄，但該屆首戰就因雨延賽，週一安排補賽時觀眾人數為8160人，包括聯盟票房和球迷觀戰都明顯受雨影響。

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單場觀眾暫定3萬人內

今年明星賽歷經協調，最終定案在大巨蛋，除了不必再看老天臉色，票房也有望創新高。蔡其昌指出：「印象中大巨蛋若開放3萬人以上，主辦單位須提交交通改善計畫，聯盟首階段會先抓這個數字，若票真的不夠球迷買，再考慮增加進場人數。」

6隊球星代表分別是中信兄弟陳俊秀、統一獅古林睿煬、味全龍拿莫．伊漾、富邦悍將戴培峰、樂天桃猿陳晨威和台鋼雄鷹葉保弟。改披黃衫的陳俊秀笑說，人氣王和國家隊都該讓給學弟競爭，他還預測今年人氣王可能是隊友王威晨或江坤宇。至於全壘打大賽，「秀砲」則押寶已在大巨蛋2度開轟的隊友曾頌恩。

蔡其昌重申遏止暴力行為

在出席記者會前，蔡其昌先赴國一大雅系統交流道通車典禮，並針對近日職棒賽事出現兩起球迷脫序毆打工作人員的情況，表示聯盟絕對會捍衛球場秩序及工作人員安全，將配合球團最嚴厲的措施，遏止這種情況發生。

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