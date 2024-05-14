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打明星賽想洗白 古林親挑搭檔

2024/05/14 05:30

第3次打明星賽的古林睿煬（左），希望今年可以拿勝投。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕古林睿煬才打2次明星賽就以2敗與黃平洋、陳韻文並列最多敗投手，他希望今年能拿勝投，也對明星賽可能是他第1次在大巨蛋比賽充滿期待，捕手搭檔希望是吉力吉撈．鞏冠。

2敗並列最多敗投手

古林前2年明星賽都入選台灣隊，2場先發都承擔敗投，他透露，自己曾經上網搜尋，發現明星賽最多就2敗，如果今年入選，希望能拿勝投。黃平洋在明星賽出賽8場有3場先發，於1991、1993年各有1敗，陳韻文出賽6場都是後援，於2017、2022年各有1敗，古林出賽2場就2敗、2場先發都敗投、連續2年有敗投，都是史上第1人。

統一獅表定6月15、16日前進大巨蛋，是中職最晚「攻蛋」的球隊，讓古林對明星賽充滿期待，他指出，統一連大巨蛋都還沒去過，如果第1次在大巨蛋投球就是明星賽，希望可以好好表現，「我覺得大巨蛋一定很漂亮，如果我是球迷，也會很想進場，不用怕下雨或太悶熱，可以很舒服去欣賞球賽。」

想找吉力吉撈蹲捕

今年以台灣隊或明星隊入選，古林覺得都可以，對捕手搭檔也有想法，不是前2次都沒配到的高中老搭檔戴培峰，而是吉力吉撈，「沒有搭過啊！跟他同隊就不用丟到他，他打擊這麼恐怖，被他打全壘打怎麼辦？打不贏就拉來當隊友。」

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