3大任務 陳柏清能否一次解鎖

桃猿曾仁和今對戰台鋼，將尋求本季首勝。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中生涯執教的「千勝戰」先發重任，就落在25歲左投陳柏清肩上，他曾在上月20日繳出7.2局無失分的本季代表作，今不但要拚個人本季第2勝、隊史首次3連勝，更重要的是能在洪總千勝聽牌之際繳出優質內容，也才不負投手教練蕭任汶的期許。

洪總「千勝戰」今推出左投陳柏清先發。（資料照）

對上尋求本季首勝的曾仁和

陳柏清曾在2021年參加中職選秀落選，2022年再度報名獲新軍台鋼第12指名，經過去年在二軍拿下防禦率王和三振王的洗禮，不但成為陣中極力塑造的看板球星，也是教練團期待的本土先發支柱。在開季第3場先發對中信兄弟用122球繳出7.2局只被敲1安內容後，蕭任汶就說：「我鼓勵他若好好表現，他會是國內近年來最好的本土左投。」

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然而，陳柏清無法繳出穩定的先發內容，也是讓教練團較傷腦筋的部分，洪總就說，「柏清很難有連續兩場先發都繳出好表現，通常都是一場好、一場不好，甚至是一場好、兩場不好。」只是洪總願意給小鷹多一些耐心，希望看到陳柏清或伍祐城等新生代土投的羽翼漸豐。

陳柏清已連兩場先發吞敗，包括4月28日對樂天先發4.1局失5分，而樂天派出仍在尋求本季首勝的曾仁和，他於4月28日對台鋼中繼2局無失分。

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