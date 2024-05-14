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NBA季禝後賽》A.戈登大爆發 金塊扳平灰狼

2024/05/14 05:30

金塊A.戈登（左）以12投11中的高投籃命中率斬獲27分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕金塊昨團隊火力噴發，約基奇豪取35分，A.戈登以12投11中的高投籃命中率斬獲27分，率隊在客場115：107擊退灰狼，取得2連勝，將西部季後賽次輪系列賽扳成2：2平手。

約基奇豪取35分，率隊在客場擊敗灰狼，取得2連勝，將西部季後賽次輪系列賽扳成2：2平手。（今日美國）

超準命中率 「變成Kobe 也只能認了」

A.戈登的表現有如神助，前10次出手都命中，包括2顆三分球，直到第四節尾聲才失手，他另有7籃板、6助攻，成為保羅、瑞奇蒙德之後，NBA季後賽史上第3位單場以超過90％的投籃命中率，拿到至少25分、5籃板、5助攻的球員。

A.戈登的大爆發讓灰狼始料未及，愛德華茲在離開賽後記者會後看了數據直搖頭，連年度防守球員戈貝爾都無奈表示：「其實有好幾球都有干擾到，但他要變成Kobe的話，那也只能認了。」

灰狼守不住的還有約基奇，他全場攻下35分，有16分來自第四節，此外，穆雷也斬獲19分，金塊8人上陣都能得分，團隊投籃命中率高達57％。

灰狼一哥愛德華茲燃燒45分鐘，轟下生涯季後賽新高44分，在未滿23歲前就4度飄破40分，超越杜蘭特、詹姆斯，排名史上第2，僅次東契奇的5次，但終究是白忙一場。

天王山之戰 愛德華茲胸有成竹

儘管沒能率先搶下聽牌勝，但愛德華茲對即將前進金塊主場進行的天王山之戰依舊胸有成竹，他說：「我不覺得氣勢已經倒向對手，因為我們都各自贏了2場，現在就看誰能再贏下最後2場。」

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