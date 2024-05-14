NBA季後賽》溜馬血洗尼克 平手拚聽牌

溜馬哈里伯頓成功捍衛主場，並扳平尼克聽牌。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬昨在東部季後賽次輪第4戰，靠著團隊投籃命中率逾5成、6人得分超過雙位數，以121：89血洗尼克，大勝對手32分豪寫隊史第3高，兩隊系列賽各取2勝，明要在紐約力拚聽牌。

相較於前三戰都在最後三分鐘才分出勝負，東道主溜馬昨一開賽就火力全開，首節打出34：14的攻勢奠定勝基，一度把分差拉開至43分，這是尼克相隔388場比賽再度陷入如此巨幅落後。

請繼續往下閱讀...

哈里伯頓捍衛主場 攻全隊最高分

哈里伯頓攻下全隊最高20分，另有6籃板、5助攻，「在家裡出賽就必須捍衛主場，我們成功達成任務。第5戰相當重要，會做好萬全準備。」溜馬目前季後賽在印第安納5戰全勝。

人手短缺的尼克投籃命中率僅33.7%、三分命中率是慘澹的18.9%，替補上陣的柏克斯（Alec Burks）繳20分冠居全隊，今年季後賽場均34.6分傲視聯盟的布朗森，此役僅進帳18分，也是先發五人唯一得分突破個位數的球員，迪文森佐13投3中只拿7分、近期4度打滿全場的哈特斬獲2分。

尼克傷兵滿營 布朗森：非輸球藉口

對於尼克傷兵滿營以及主力上場時間過長的疲態，布朗森拒絕將之視為輸球藉口，「我們可以談疲勞、人手不足等問題，但這些都不重要、也都不是藉口，輸了就是輸了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法