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T1季後賽》「想不到吧！」口號成真 林韋翰禁賽 特攻晉級添變數

2024/05/14 05:30

當家主控林韋翰卻遭禁賽，也讓特攻的晉級之路添變數。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟本季口號「想不到吧！」，如今普遍沒人想到尋求2連霸的中信特攻會在首輪季後賽陷入苦戰，衛冕軍今晚7點在主場新莊體育館和台北戰神進行G5殊死戰，當家主控林韋翰卻遭禁賽，也讓特攻的晉級之路添變數。

特攻、戰神系列賽關鍵球星

戰神無壓力出賽 今晚殊死戰

本季剛成軍的戰神例行賽前6次交手特攻全敗，在4月台北大巨蛋第2場才狂勝特攻38分，也是隊史首勝特攻，並解除對衛冕軍的「心魔」。

戰神季後賽首場折損阿基里斯腱斷裂的洋將赫里斯-傑佛森，反而讓其他隊友打起球來更拚命，洋將恩多、強森及林秉聖組成「鐵三角」帶隊衝擊衛冕軍，林秉聖還有「戰神」表現，迄今場均20.5分，是季後賽的本土得分王。

特攻的戰力、經驗絕對勝過戰神，但面對毫無壓力的的戰神，特攻球員越打越保守，洋將表現又差強人意，進攻只靠阿巴西苦撐。

特攻今晚殊死戰還是有較大的贏面，只是主帥李逸驊過去4場幾乎不給其他控衛魏嘉豪、劉人豪上場，加上聯盟昨公告林韋翰因在G4吞兩次技術犯規，按規定今晚將遭禁賽，現在面臨不能輸的壓力，恐怕用人只會更保守，預料由謝亞軒、阿巴西共同分擔控球重任，甚至曾文鼎也得兼差指揮球隊進攻。

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