曾仁和搶下首勝 洪總生日缺千勝禮

昔日桃猿子弟兵送上生日蛋糕，讓洪總感動到紅了眼眶。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿曾仁和發揮超強危機處理能力，力投本季新高的7局只失1分非自責分，再靠陳晨威4局下轟出兩分砲，5：1擊敗台鋼雄鷹。曾仁和贏得本季首勝，台鋼總教練洪一中的千勝里程碑還要再等等。

桃猿球迷在賽後高喊「生日快樂」，洪一中也開心揮手致意。（記者林正堃攝）

曾仁和雖被擊出8支安打，但讓台鋼留下8個殘壘、5個在得點圈，並製造1次雙殺，拿下去年9月23日以來的第1勝，終止開季2連敗、4連不勝和跨季4連敗。

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陳晨威4局下轟出2分砲，助桃猿擊敗台鋼。

（記者林正堃攝）

調整心態 7局僅失1分

桃猿先發曾仁和投完6局後，在休息室用堅定的眼神向教練團表達續投意願，最終以7局失1分奪下本季首勝。（記者林正堃攝）

曾仁和上一場先發在5月3日對統一獅只投2局失5分，上週跳過先發，他表示，這10天來的調整主要是在心態，不要一有狀況就自亂陣腳，教練給他機會，自己卻讓大家失望，這一場終於幫助球隊贏球，仍要感謝隊友守備幫忙。

前3局被擊出5支安打，曾仁和只在第2局因為外野手接球失誤丟掉1分，第6局又遭遇無人出局被攻佔二、三壘的危機，他連飆2次三振安全下莊。

6上遇亂流 連飆2K拆彈

曾仁和表示，第6局被上到二、三壘時，捕手嚴宏鈞走上投手丘，兩人都覺得要不失分很難，但仍要盡量減少失分，沒想到能力保不失，之前經常在2好球後的決勝球被打者輕易掌握，昨總算投出有品質的決勝球。

桃猿總教練古久保健二指出，曾仁和其實上次對統一時的狀況更好，但一上場被安打就開始懷疑自己，結果就投得太用力，昨一開始也被打，但終於能控制自己的心態。桃猿最近4戰3勝，勝率達到5成，戰績超越味全龍和富邦悍將，躍居A段班的第3名。

包括林泓育、嚴宏鈞、黃子鵬等桃猿球員，昨賽前一起拿蛋糕向度過63歲生日的洪總祝壽，也讓這位生涯累計999勝的教頭紅了眼眶，賽後也有桃猿球迷齊聲高喊「生日快樂」，今台鋼仍在桃園作客。

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