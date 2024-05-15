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自由日日shoot》吹判瑕疵球隊承擔 挑戰權爭議多

2024/05/15 05:30

圖為4/19桃猿陳晨威衝本壘時被味全捕手撞倒，原判定出局，經重播輔助判決後，改判捕手阻擋得分。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職開打超過1個月，各隊戰況激烈之餘，重播輔助判決相關規定成為討論焦點，包括統一獅、台鋼雄鷹和中信兄弟都出現比賽前段用完挑戰權限，之後再遇爭議判決只能徒呼負負。只是，若要避免比賽出現不必要爭議及維持公正性，挑戰權限放寬實有討論必要。

中職現行規定是交手雙方正規9局至多各2次挑戰權，延長賽各有1次。4月21日獅隊交手富邦悍將，就曾發生2局上就將挑戰權用完，該半局一壘審林金達單局2次誤判，之後還被聯盟禁賽2場。

葉君璋：有放寬空間

針對挑戰權限，味全龍隊總教練葉君璋坦言，或許有放寬空間。葉總說，相較美職轉播攝影機多、畫面格數更精細，中職教練團在申請挑戰時，除了當下狀況之外，可能會因轉播畫面而又多一層考量，並建議：「也許2次挑戰都成功之後，能夠再挑戰1次，會是個方向。」

林岳平：不利縮時美意

獅隊總教練林岳平認為這件事當然可以討論，「但站在比賽縮時的角度，不認為應該再放寬。」他也指出，攤開單季挑戰成功率，各隊挑戰翻盤的機率至多3成左右，「教練要思考是2次挑戰權限該怎麼運用，挑戰主要是針對那些很接近的判決，若是明顯誤判，那是裁判個人能力的問題，而不是挑戰權限是否放寬的問題。」

聯盟將召總教練會議討論

中職會長蔡其昌則在收到球迷反映後，已委請秘書長楊清瓏協助於季中擇日召開總教練會議，「確實有討論調整與否的必要，看是否不必等到季後，季中就進行調整，就看總教練的專業評估結果。」

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