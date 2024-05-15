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秀砲開轟助陣 德保拉首勝開張

2024/05/15 05:30

陳俊秀擊出2分砲、3打點，助兄弟擊敗味全，終止2連敗。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟昨賽前14勝14敗，勝率正好5成，開賽後在陳俊秀開轟外帶3打點、曾頌恩單場4安帶動下，不僅幫助德保拉進帳本季首勝，球隊也以9：2贏球、終止2連敗，味全龍則吞下3連敗。

保拉本季首勝終於開張，同日也達成生涯700次三振紀錄。（記者廖耀東攝）

兄弟屠龍 終止2連敗

兄弟首局就靠4棒陳俊秀敲安先馳得點，3局下，陳俊秀再從王維中手中擊出2分砲、個人本季第3轟，連同該轟在內，兄弟單局一度連5打席敲安、打下4分，龍隊4局上追回2分，但7局下靠岳東華和曾頌恩的安打帶動下，兄弟再拿2分。

完成中職生涯700次三振

德保拉曾是中職2屆年度MVP、3屆三振王，昨他在首局完成個人中職生涯700次三振，110場就完成為史上最速。雖然他投5局就用97球，但任內僅失2分，加上隊友火力挹注，歷經4敗後本季首勝終於到手。

中信總教練平野惠一指出，以投球內容而言，此役並非德保拉的最佳實力展現，但更重要的是他的勝投開張，他也強調打者群上壘、打點的工作都能各司其職，是他心目中工作分配的樣子，曾頌恩單場4安的表現更無可挑剔。

德保拉奪勝後神情輕鬆，「很開心終於拿下勝利，之前也一直努力做調整，但結果不同，這次終於是開心的結果。」他坦言賽後才知生涯700K紀錄，也感謝上帝給他機會慢慢完成紀錄，「打者對我更熟悉，我也要努力拿出好表現。」

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