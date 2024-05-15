「被當眼中釘」曾頌恩鐵支回應

兄弟曾頌恩前4打席都敲安，生涯第2次「鐵支秀」。（記者廖耀東攝）

前4打席都敲安 連8場有安打

〔記者林宥辰／台中報導〕連同昨前4打席都敲安，中信兄弟新生代強打曾頌恩已連8場比賽都有安打，但他上回開轟已是超過1個月前的4月13日、全壘打數仍以5轟排第3，似乎已被對手當成「眼中釘」。

儘管打擊率保持在3成以上高檔，曾頌恩對於全壘打「難產」苦笑說：「被別人當眼中釘，當然難轟啊！每場能保持至少1安打，已經千辛萬苦，也很久沒有單場2支以上了。」不過昨役他單場出現4安「鐵支」，是本季首度、生涯第2度，更是本季第3度奪單場MVP。

請繼續往下閱讀...

曾頌恩賽前強調不強求全壘打，因為若導致成績下滑恐怕連先發都沒資格，他賽後也指出，以現階段狀況，確實不會去想要打幾支全壘打，心態是只要先上壘，再讓後面隊友打回來。他也笑說，一直能跑回本壘得分，其實也滿開心的，像昨役不但貢獻2打點，也跑回3分。

關注明星賽 向球迷拉票

有怪力的曾頌恩，被陳俊秀點名有機會挑戰全壘打大賽冠軍，他則透露，從昨明星賽投票首日就有默默關注，因為比起全壘打大賽，自己更想參與明星賽，笑說：「從來沒打過明星賽，希望今年有機會體驗，請球迷惠賜我一票。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法