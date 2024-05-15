晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「被當眼中釘」曾頌恩鐵支回應

2024/05/15 05:30

兄弟曾頌恩前4打席都敲安，生涯第2次「鐵支秀」。（記者廖耀東攝）

前4打席都敲安 連8場有安打

〔記者林宥辰／台中報導〕連同昨前4打席都敲安，中信兄弟新生代強打曾頌恩已連8場比賽都有安打，但他上回開轟已是超過1個月前的4月13日、全壘打數仍以5轟排第3，似乎已被對手當成「眼中釘」。

儘管打擊率保持在3成以上高檔，曾頌恩對於全壘打「難產」苦笑說：「被別人當眼中釘，當然難轟啊！每場能保持至少1安打，已經千辛萬苦，也很久沒有單場2支以上了。」不過昨役他單場出現4安「鐵支」，是本季首度、生涯第2度，更是本季第3度奪單場MVP。

曾頌恩賽前強調不強求全壘打，因為若導致成績下滑恐怕連先發都沒資格，他賽後也指出，以現階段狀況，確實不會去想要打幾支全壘打，心態是只要先上壘，再讓後面隊友打回來。他也笑說，一直能跑回本壘得分，其實也滿開心的，像昨役不但貢獻2打點，也跑回3分。

關注明星賽 向球迷拉票

有怪力的曾頌恩，被陳俊秀點名有機會挑戰全壘打大賽冠軍，他則透露，從昨明星賽投票首日就有默默關注，因為比起全壘打大賽，自己更想參與明星賽，笑說：「從來沒打過明星賽，希望今年有機會體驗，請球迷惠賜我一票。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。